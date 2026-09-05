Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Deren Symbole seien zwar verboten, Vereine könnten sie hierzulande aber gründen, sah sie im Interview mit der APA Handlungsbedarf. Vom Verbot des Politischen Islam könne indes auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) betroffen sein, so die Ministerin.

Trump schickt Vermittler nach Moskau und Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte unter Vermittlung der USA wieder Bewegung kommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte einen Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff und des Schwiegersohns von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Wochenende an. Besprochen sei, dass beide zunächst Moskau besuchen und am Sonntag erstmals überhaupt nach Kiew reisen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

US-Prozess gegen mutmaßliche Kindsmörderin geplatzt

Plymouth - In den USA ist der aufsehenerregende Prozess gegen die mutmaßliche Kindsmörderin Lindsay Clancy geplatzt. Der Richter stellte am Freitag in Plymouth im US-Staat Massachusetts abschließend fest, dass sich die Geschworenen nicht über die Schuldfähigkeit der 36-Jährigen einigen konnten. Die frühere Krankenschwester hatte die Tötung ihrer drei Kinder zwar gestanden, laut ihrem Anwalt litt sie aber unter einer sogenannten Wochenbettpsychose und sei damit schuldunfähig.

Sabotage in Deutschland: Dobrindt ortet "Klimaextremismus"

Dormagen/Potsdam - Nach den Anschlägen auf Umspannwerke in den deutschen Bundesländern Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) derzeit von einem Fall von "Klimaextremismus" durch einen mutmaßlichen Einzeltäter aus. Das sagte Dobrindt am Freitag in Düsseldorf. Er verwies zugleich auf die noch laufenden Ermittlungen und den bisher nicht abschließend geklärten Tathintergrund. Eine abschließende Beurteilung sei aktuell noch nicht möglich.

Wiederkehr wegen KI für neue Leistungsbeurteilung an Schulen

Wien - In Österreich nutzt laut Umfragen schon die Mehrheit der Jugendlichen KI-Chatbots wie ChatGPT, um Arbeiten für die Schule zu erledigen. Wie diese selbst mit KI umgehen soll, will das Bildungsministerium in einer neuen KI-Strategie festschreiben. Neben Grundsatzfragen soll es darin darum gehen, welche Tools erlaubt sind oder welche Regeln bei Prüfungen gelten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will auch über Anpassungen bei der Leistungsbeurteilung diskutieren.

Tschechin in der Steiermark tödlich verunglückt

Bez. Murtal - Eine 22-jährige Tschechin ist am Freitagvormittag in der Steiermark tödlich verunglückt. Sie war mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz (Bezirk Murtal) unterwegs, als sie gegen 11.00 Uhr zu Sturz kam und rund 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Dabei erlitt sie laut Polizei tödliche Verletzungen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Leiche. Der Vater wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

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red