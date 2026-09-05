Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Betroffen sein könnte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sagte die Ministerin im APA-Interview, was deutliche Kritik von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hervorrief.

Trump schickt Vermittler nach Moskau und Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte unter Vermittlung der USA wieder Bewegung kommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte einen Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff und des Schwiegersohns von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Wochenende an. Besprochen sei, dass beide zunächst Moskau besuchen und am Sonntag erstmals überhaupt nach Kiew reisen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende zu Demos erwartet

Magdeburg - Am Wahlwochenende werden in Sachsen-Anhalt mehrere tausend Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen erwartet. Nach Polizeiangaben sind ein Dutzend Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Magdeburg und mehrere Kundgebungen für Demokratie in Halle (Saale) angemeldet. Die größte findet ab Samstagnachmittag auf dem Magdeburger Domplatz statt: Hier erwartet ein Bündnis aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tote und Vermisste durch Taifun "Saudel" in China

Peking - Der Taifun "Saudel" hat in China mehrere Opfer gefordert. In der chinesischen Provinz Jiangxi ist bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Elf Personen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Bei schweren Überschwemmungen in der südostchinesischen Provinz Fujian ist laut Kathpress ein katholischer Priester ums Leben gekommen.

Heuer schon über 1.000 West-Nil-Fälle in Europa

Solna - In Europa sind seit Beginn der Saison mehr als 1.000 Infektionen mit dem West-Nil-Virus bekanntgeworden. Insgesamt wurden bis zum vergangenen Donnerstag in sieben europäischen Ländern 1.086 Fälle registriert, bei denen sich die Menschen vor Ort angesteckt hatten - sie hatten sich also nicht auf Reisen infiziert.

Wiederkehr wegen KI für neue Leistungsbeurteilung an Schulen

Wien - In Österreich nutzt laut Umfragen schon die Mehrheit der Jugendlichen KI-Chatbots wie ChatGPT, um Arbeiten für die Schule zu erledigen. Wie diese selbst mit KI umgehen soll, will das Bildungsministerium in einer neuen KI-Strategie festschreiben. Neben Grundsatzfragen soll es darin darum gehen, welche Tools erlaubt sind oder welche Regeln bei Prüfungen gelten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will auch über Anpassungen bei der Leistungsbeurteilung diskutieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red