Schauspielerin Erni Mangold ist tot

Wien - Die österreichische Schauspielerin Erni Mangold ist tot. Die gebürtige Niederösterreicherin sei in der Nacht auf Samstag in einem Wiener Altersheim "eingeschlafen", teilte Mangolds Agent Klaus Kelterborn der APA am Samstag mit. Die Charakterdarstellerin, die sich selbst als "Theatervieh" bezeichnete, aber auch durch ihre Rollen in Film und Fernsehen - von Peter Patzaks "Kassbach" (1979) bis "Kottan ermittelt" - große Bekanntheit erlangte, wurde 99 Jahre alt.

Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Betroffen sein könnte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sagte die Ministerin im APA-Interview, was deutliche Kritik von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hervorrief.

US-Gesandte Witkoff und Kushner wohl in Russland

Moskau - In die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte unter Vermittlung der USA wieder Bewegung kommen. Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Samstag vermutlich in Russland eingetroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax meldete unter Berufung auf Luftfahrtkreise, ein Flugzeug sei in Moskau gelandet, das die beiden mutmaßlich transportiert habe.

Tödlicher Streit in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus geklärt

Wien - Nach einem tödlichen Streit Mitte August in Wien-Rudolfsheim, bei dem ein 26-jähriger syrischer Staatsbürger ums Leben gekommen war, hat die Polizei nun einen 25-jährigen Landsmann des Opfers festgenommen. Der Verdächtige hat laut Polizeisprecherin Irina Steirer eine Beteiligung gestanden, machte aber zu den Hintergründen keine Angaben. Der 26-Jährige war in der Nacht auf den 11. August in einem Innenhof beim Gaudenzdorfer Gürtel von Zeugen aufgefunden worden.

Suche nach Verdächtigem von Strom-Sabotage in Deutschland

Berlin/Köln - Die deutsche Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach einem Mann, der Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz verübt haben soll. Die Vorfälle konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen (NRW), Brandenburg und Sachsen - in allen drei deutschen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt. Nach Angaben der Polizei Köln dauerte die Suche nach dem 48-Jährigen am Samstag an. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt geht von "Klimaterrorismus" aus.

Zwei Menschen in den Bergen der Steiermark abgestürzt

Bez. Murtal - Zwei Menschen sind am Freitag bei Bergwanderungen in der Steiermark ums Leben gekommen. Am Vormittag stürzte eine 22-Jährige aus Tschechien bei einer Tour mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz (Bezirk Murtal) rund 150 Meter über felsiges Gelände ab. Am Nachmittag fiel ein 44-Jähriger aus Thüringen auf einer steilen Wiese im Bereich des Schiedecks in den Schladminger Tauern über eine Kante in die Tiefe.

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende zu Demos erwartet

Magdeburg - Am Wahlwochenende werden in Sachsen-Anhalt mehrere tausend Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen erwartet. Nach Polizeiangaben sind ein Dutzend Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Magdeburg und mehrere Kundgebungen für Demokratie in Halle (Saale) angemeldet. Die größte findet ab Samstagnachmittag auf dem Magdeburger Domplatz statt: Hier erwartet ein Bündnis aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tote und Vermisste durch Taifun "Saudel" in China

Peking - Der Taifun "Saudel" hat in China mehrere Opfer gefordert. In der chinesischen Provinz Jiangxi ist bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Elf Personen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Bei schweren Überschwemmungen in der südostchinesischen Provinz Fujian ist laut Kathpress ein katholischer Priester ums Leben gekommen.

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red