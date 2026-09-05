Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Betroffen sein könnte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sagte die Ministerin im APA-Interview, was deutliche Kritik der SPÖ hervorrief. Die IGGO reagierte irritiert, NEOS differenziert.

Schauspielerin Erni Mangold ist tot

Wien - Sie bezeichnete sich selbst als "Theatervieh", ihren Bühnenabschied 2017 kommentierte sie gewohnt schnoddrig mit den Worten "Mein Gott, so wichtig ist das Theater auch nicht". Erni Mangolds herber Charme war legendär, bis ins hohe Alter nahm sie sich kein Blatt vor den Mund und wurde so zum Publikumsliebling in Funk, Film und Fernsehen. In der Nacht auf Samstag starb nun eine der markantesten Charakterdarstellerinnen unserer Zeit. Mangold wurde 99 Jahre alt.

US-Gesandte Witkoff und Kushner in Russland

Moskau - In die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte unter Vermittlung der USA wieder Bewegung kommen. Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Samstag in Moskau eingetroffen. Ihr Flug landete um 12.52 Uhr Moskauer Zeit (11.52 Uhr MESZ). Der russische Präsidentenberater Kirill Dmitrijew empfing Witkoff und den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump am Flughafen Wnukowo. Ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin war geplant.

Beschuldigter nach Tötung von Frau in Graz geständig

Graz - Nach der Tötung einer 24-Jährigen am Donnerstag in der Grazer Innenstadt hat sich der beschuldigte 23-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft "voll geständig" gezeigt. Über den Mann, der der Bruder des Lebensgefährten der 24-Jährigen ist, wurde am Samstag auch die Untersuchungshaft verhängt. Ums Leben gekommen ist die Frau durch schwere Kopfverletzungen, die Obduktion ergab "massive Gewalt gegen den Kopf". Zur Tatwaffe gab es vorerst keine Angaben.

Wöginger als ÖAAB-Chef wieder gewählt

Wien/Haag - Seine erstinstanzliche Verurteilung in der Finanzamt-Causa hat der Popularität von August Wöginger in den eigenen Reihen nicht geschadet. Der vormalige ÖVP-Klubchef wurde bei einem Bundestag in Haag mit 95,9 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender des ÖAAB wiedergewählt. Wöginger steht dem Arbeitnehmer-Bund der Volkspartei seit 2016 vor.

80 Jahre Pariser Vertrag: Südtirol als europäisches Modell

Meran/Innsbruck - Der 80. Jahrestag der Unterzeichnung des Pariser Vertrags ist am Samstag im Rahmen von Feierlichkeiten im Meraner Kurhaus mit den beiden Staatspräsidenten Alexander Van der Bellen sowie Sergio Mattarella begangen worden. Gemeinsam mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) erinnerten der österreichische Bundespräsident und Italiens Staatspräsident an die Entwicklung der Südtirol-Autonomie. Beide Staatschefs erhielten zudem den Großen Verdienstorden Südtirols.

Zwei weitere Überlebende der Sturzflut in Nepal gerettet

Kathmandu - Zehn Tage nach der verheerenden Sturzflut aus den Gletschergebieten des Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal erneut zwei Überlebende geborgen. Eine Frau in den Sechzigern sei lebend aus einem verschütteten Haus in Betrawati in der an Tibet grenzenden Provinz Bagmati gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei zur Behandlung nach Kathmandu geflogen worden. Über ihren Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Suche nach Verdächtigem von Strom-Sabotage in Deutschland

Berlin/Köln - Die deutsche Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach einem Mann, der Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz verübt haben soll. Die Vorfälle konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen (NRW), Brandenburg und Sachsen - in allen drei deutschen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt. Nach Angaben der Polizei Köln dauerte die Suche nach dem 48-Jährigen am Samstag an. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt geht von "Klimaterrorismus" aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red