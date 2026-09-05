Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Betroffen sein könnte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sagte die Ministerin im APA-Interview, was deutliche Kritik der SPÖ hervorrief. Die IGGO reagierte irritiert, NEOS differenziert.

US-Gesandte Witkoff und Kushner in Russland

Moskau - In die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte unter Vermittlung der USA wieder Bewegung kommen. Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Samstag in Moskau eingetroffen. Ihr Flug landete um 12.52 Uhr Moskauer Zeit (11.52 Uhr MESZ). Der russische Präsidentenberater Kirill Dmitrijew empfing Witkoff und den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump am Flughafen Wnukowo. Ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin war geplant.

Beschuldigter nach Tötung von Frau in Graz geständig

Graz - Nach der Tötung einer 24-Jährigen am Donnerstag in der Grazer Innenstadt hat sich der beschuldigte 23-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft "voll geständig" gezeigt. Über den Mann, der der Bruder des Lebensgefährten der 24-Jährigen ist, wurde am Samstag auch die Untersuchungshaft verhängt. Ums Leben gekommen ist die Frau durch schwere Kopfverletzungen, die Obduktion ergab "massive Gewalt gegen den Kopf". Zur Tatwaffe gab es vorerst keine Angaben.

Zwei weitere Überlebende der Sturzflut in Nepal gerettet

Kathmandu - Zehn Tage nach der verheerenden Sturzflut aus den Gletschergebieten des Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal erneut zwei Überlebende geborgen. Eine Frau in den Sechzigern sei lebend aus einem verschütteten Haus in Betrawati in der an Tibet grenzenden Provinz Bagmati gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei zur Behandlung nach Kathmandu geflogen worden. Über ihren Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende bei Demokratiefest

Magdeburg - Tausende Menschen haben am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der Hauptstadt Magdeburg ein Demokratiefestival gefeiert. Auf dem Domplatz versammelten sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag rund 8000 Menschen. Das Bündnis "Sachsen-Anhalt weltoffen" teilte mit, mehr als 15.000 Menschen seien dem Aufruf gefolgt und hätten ein "Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt" gesetzt.

Wöginger als ÖAAB-Chef wieder gewählt

Wien/Haag - Seine erstinstanzliche Verurteilung in der Finanzamt-Causa hat der Popularität von August Wöginger in den eigenen Reihen nicht geschadet. Der vormalige ÖVP-Klubchef wurde bei einem Bundestag in Haag mit 95,9 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender des ÖAAB wiedergewählt. Wöginger steht dem Arbeitnehmer-Bund der Volkspartei seit 2016 vor.

Crew klebte randalierenden Passagier auf Sitz fest

Baltimore (Maryland)/Dallas - Ein randalierender Passagier ist auf einem US-Inlandsflug Medienberichten zufolge von der Crew mit Klebeband an seinen Sitz fixiert worden. Den Vorfall vom Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft American Airlines unter anderem einem Lokalsender der TV-Kette NBC und dem Promiportal "TMZ", das als Erstes berichtet hatte.

Zehnjähriger in Vorarlberg angefahren - Pkw-Lenker flüchtete

Bregenz - Ein Zehnjähriger auf einem E-Scooter ist am Samstagvormittag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) von einem Auto angefahren worden. Der Bub kam zwar nicht zu Sturz, wurde aber am rechten Knie verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, informierte die Polizei. Der Lenker des Wagens, laut Polizei handelte es sich um einen älteren Mann, beging Fahrerflucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red