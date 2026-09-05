Putin traf US-Unterhändler zum Ukraine-Krieg

Moskau - In Moskau haben am Abend die kurzfristig anberaumten neuen Gespräche zum Ukraine-Krieg zwischen Kremlchef Wladimir Putin und den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner stattgefunden. Das Gespräch ist der Nachrichtenagentur RIA zufolge beendet. Putin empfing die beiden Gesandten von US-Präsident Donald Trump im Kreml, wie Staatsmedien meldeten. Putin sagte demnach, dass es um nicht einfache Gespräche gehe. Er übermittelte auch Trump die besten Wünsche.

Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will sich im Zuge des Verbots des Politischen Islam auch für ein Verbot der Muslimbruderschaft und weiterer islamistischer Organisationen in Österreich einsetzen. Betroffen sein könnte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sagte die Ministerin im APA-Interview, was deutliche Kritik der SPÖ hervorrief. Die IGGO reagierte irritiert, NEOS differenziert.

Beschuldigter nach Tötung von Frau in Graz geständig

Graz - Nach der Tötung einer 24-Jährigen am Donnerstag in der Grazer Innenstadt hat sich der beschuldigte 23-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft "voll geständig" gezeigt. Über den Mann, der der Bruder des Lebensgefährten der 24-Jährigen ist, wurde am Samstag auch die Untersuchungshaft verhängt. Ums Leben gekommen ist die Frau durch schwere Kopfverletzungen, die Obduktion ergab "massive Gewalt gegen den Kopf". Zur Tatwaffe gab es vorerst keine Angaben.

US-Militär setzt drei iranische Öltanker außer Gefecht

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Persischen Golf und im Golf von Oman drei iranische Öltanker außer Gefecht gesetzt. Wie das zuständige US-Regionalkommando Centcom weiter mitteilte, reagierte es damit auf einen Angriff der iranischen Revolutionsgarden mit ballistischen Raketen auf zwei US-Kriegsschiffe, die in den Gewässern patrouillierten.

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende bei Demokratiefest

Magdeburg - Tausende Menschen haben am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der Hauptstadt Magdeburg ein Demokratiefestival gefeiert. Auf dem Domplatz versammelten sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag rund 8000 Menschen. Das Bündnis "Sachsen-Anhalt weltoffen" teilte mit, mehr als 15.000 Menschen seien dem Aufruf gefolgt und hätten ein "Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt" gesetzt.

Zwei weitere Überlebende der Sturzflut in Nepal gerettet

Kathmandu - Zehn Tage nach der verheerenden Sturzflut aus den Gletschergebieten des Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal erneut zwei Überlebende geborgen. Eine Frau in den Sechzigern sei lebend aus einem verschütteten Haus in Betrawati in der an Tibet grenzenden Provinz Bagmati gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei zur Behandlung nach Kathmandu geflogen worden. Über ihren Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Griechenland kündigt milliardenschweres Entlastungspaket an

Athen - Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat am Samstag vor den Wahlen im kommenden Jahr weitreichende Steuererleichterungen und Lohnerhöhungen angekündigt. Das Maßnahmenpaket habe für 2027 ein Volumen von 2,2 Milliarden Euro, was etwa einem Prozent der Wirtschaftsleistung entspreche, teilte der Regierungschef mit. Geplant seien unter anderem eine jährliche Sonderzahlung von 400 Euro für Pensionisten und 500 Euro für Beamte.

Crew klebte randalierenden Passagier auf Sitz fest

Baltimore (Maryland)/Dallas - Ein randalierender Passagier ist auf einem US-Inlandsflug Medienberichten zufolge von der Crew mit Klebeband an seinen Sitz fixiert worden. Den Vorfall vom Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft American Airlines unter anderem einem Lokalsender der TV-Kette NBC und dem Promiportal "TMZ", das als Erstes berichtet hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red