Kreml spricht von konstruktiven Gesprächen mit US-Gesandten

Moskau - Nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau reisen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Gesandten von US-Präsident Donald Trump heute in der ukrainischen Hauptstadt empfangen. Der Besuch soll im Schutz einer von Selenskyj und Putin erklärten örtlich und auf drei Tage begrenzten Waffenruhe stattfinden.

Länder verzichten auf viele Millionen für Kindergärten

Wien - Die Bundesländer lassen weiter viele Millionen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung liegen. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Bildungsressorts an die Grünen. So wurden alleine für den Bereich Ausbau und Sprachförderung rund 67,9 Millionen nicht abgeholt. Dazu kommen noch gut 800.000 Euro bei den Mitteln für die Besuchspflicht.

Neue Deutschförderung und mehr Strafen im Schuljahr 2026/27

Wien - Mit dem neuen Schuljahr, das am Montag im Osten losgeht, muss Deutschförderung nicht mehr verpflichtend in separaten Klassen und Gruppen stattfinden. Außerdem tritt das umstrittene Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre in Kraft, bei Verstößen drohen Geldstrafen bis 800 Euro. Gestraft wird nun auch, wenn Eltern nach einer Suspendierung oder bei drohendem Schulabbruch ihres Kindes nicht kooperieren. 400 Schulen mit besonders schwierigem Klientel bekommen mehr Personal.

Schumann für Sozialhilfereform optimistisch

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gibt sich zuversichtlich, in der Koalition und mit den Bundesländern eine Einigung auf die Reform der Sozialhilfe zu schaffen. "Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird", sagte sie im Interview mit der APA. Im Gesundheitsbereich verteidigte sie die Reformpartnerschaft, in der man einen Ausbau des ambulanten Angebots vereinbart hat. In Sachen ÖVP-Pensionsideen darf aus ihrer Sicht das Umlageverfahren keinesfalls geschwächt werden.

Flug-Rekordzahlen am Himmel über Österreich im Sommer

Wien - Heuer im Sommer sind am Himmel über Österreich zwei Rekorde gefallen. Einerseits gab es mit 250.000 Flügen in der Hauptreisezeit von Ende Juni bis Ende August ein Allzeithoch. Andererseits wurden am 25. Juli mit 4.502 Flügen so viele verzeichnet wie noch nie an einem einzelnen Tag. Bisheriger Rekordtag war der 13. Juli 2025 mit 4.281 Flügen. Heuer wurden also erstmals mehr als 4.500 Flüge an einem Tag verzeichnet, heißt es von der Austro Control auf APA-Anfrage.

US-Militär versenkt iranischen Öltanker

Teheran - Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Das Versenken der "M/T Kylo" sei der "Präzision und der Professionalität" der US-Soldaten zu verdanken, erklärte das zuständige US-Regionalkommando Centcom in der Nacht auf Sonntag auf X. Der Tanker war demnach nicht mit Öl beladen. Ein vom US-Militär veröffentlichter Videoclip schien das getroffene Schiff zunächst mit Schlagseite zu zeigen, dann ging es unter.

Sachsen-Anhalt wählt: Umfragen sehen AfD vorne

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahl wird auch international mit großem Interesse verfolgt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie stark die AfD abschneidet und ob sie erstmals in einem deutschen Bundesland an die Regierung kommt. In der letzten Umfrage vor der Wahl kam die in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch eingestufte AfD auf 41 Prozent.

Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende bei Demokratiefest

Magdeburg - Tausende Menschen haben am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der Hauptstadt Magdeburg ein Demokratiefestival gefeiert. Auf dem Domplatz versammelten sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag rund 8000 Menschen. Das Bündnis "Sachsen-Anhalt weltoffen" teilte mit, mehr als 15.000 Menschen seien dem Aufruf gefolgt und hätten ein "Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt" gesetzt.

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red