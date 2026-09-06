US-Gesandte nach Treffen mit Putin unterwegs nach Kiew

Moskau - Nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau reisen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Gesandten von US-Präsident Donald Trump heute in der ukrainischen Hauptstadt empfangen. Der Besuch soll im Schutz einer von Selenskyj und Putin erklärten örtlich und auf drei Tage begrenzten Waffenruhe stattfinden.

US-Militär versenkt iranischen Öltanker

Teheran - Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Das Versenken der "M/T Kylo" sei der "Präzision und der Professionalität" der US-Soldaten zu verdanken, erklärte das zuständige US-Regionalkommando Centcom in der Nacht auf Sonntag auf X. Der Tanker war demnach nicht mit Öl beladen. Ein vom US-Militär veröffentlichter Videoclip schien das getroffene Schiff zunächst mit Schlagseite zu zeigen, dann ging es unter.

Wahl in Sachsen-Anhalt begonnen - Umfragen sehen AfD vorne

Magdeburg - Im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt haben am Sonntag in der Früh die Wahllokale für eine womöglich richtungsweisende Landtagswahl geöffnet. Bis 18.00 Uhr können rund 1,69 Millionen Wählerinnen und Wähler über einen neuen Landtag abstimmen. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, weil die in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD (Alternative für Deutschland) laut Umfragen erstmals die Aussicht auf eine absolute Mehrheit hat.

Neue Deutschförderung und mehr Strafen im Schuljahr 2026/27

Wien - Mit dem neuen Schuljahr, das am Montag im Osten losgeht, muss Deutschförderung nicht mehr verpflichtend in separaten Klassen und Gruppen stattfinden. Außerdem tritt das umstrittene Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre in Kraft, bei Verstößen drohen Geldstrafen bis 800 Euro. Gestraft wird nun auch, wenn Eltern nach einer Suspendierung oder bei drohendem Schulabbruch ihres Kindes nicht kooperieren. 400 Schulen mit besonders schwierigem Klientel bekommen mehr Personal.

Länder verzichten auf viele Millionen für Kindergärten

Wien - Die Bundesländer lassen weiter viele Millionen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung liegen. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Bildungsressorts an die Grünen. So wurden alleine für den Bereich Ausbau und Sprachförderung rund 67,9 Millionen nicht abgeholt. Dazu kommen noch gut 800.000 Euro bei den Mitteln für die Besuchspflicht.

Schumann für Sozialhilfereform optimistisch

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gibt sich zuversichtlich, in der Koalition und mit den Bundesländern eine Einigung auf die Reform der Sozialhilfe zu schaffen. "Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird", sagte sie im Interview mit der APA. Im Gesundheitsbereich verteidigte sie die Reformpartnerschaft, in der man einen Ausbau des ambulanten Angebots vereinbart hat. In Sachen ÖVP-Pensionsideen darf aus ihrer Sicht das Umlageverfahren keinesfalls geschwächt werden.

Flug-Rekordzahlen am Himmel über Österreich im Sommer

Wien - Heuer im Sommer sind am Himmel über Österreich zwei Rekorde gefallen. Einerseits gab es mit 250.000 Flügen in der Hauptreisezeit von Ende Juni bis Ende August ein Allzeithoch. Andererseits wurden am 25. Juli mit 4.502 Flügen so viele verzeichnet wie noch nie an einem einzelnen Tag. Bisheriger Rekordtag war der 13. Juli 2025 mit 4.281 Flügen. Heuer wurden also erstmals mehr als 4.500 Flüge an einem Tag verzeichnet, heißt es von der Austro Control auf APA-Anfrage.

Neue Angriffe Israels auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon

Jerusalem/Beirut - Israel hat am Sonntag Ziele im Süden des Libanon angegriffen, nachdem die Armee Drohnenangriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf ihre Soldaten gemeldet hatte. "Terroristen" der von Israels Erzfeind Iran unterstützten Schiitenmiliz hätten zwei Drohnen auf im Südlibanon stationierte israelische Soldaten abgefeuert, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Dies sei ein "eklatanter Verstoß", weshalb mit Gegenangriffen reagiert werde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red