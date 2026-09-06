US-Gesandte nach Treffen mit Putin unterwegs nach Kiew

Moskau - Nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau reisen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Gesandten von US-Präsident Donald Trump heute in der ukrainischen Hauptstadt empfangen. Der Besuch soll im Schutz einer von Selenskyj und Putin erklärten örtlich und auf drei Tage begrenzten Waffenruhe stattfinden.

Bergsteiger-Duo stürzte am Hohen Dachstein ab

Gmunden - Zwei Männer im Alter von 32 und 39 Jahren sind bei einer Tour am Hohen Dachstein (Bezirk Gmunden) am Samstagnachmittag rund 15 Meter tief in eine Gletscherspalte abgestürzt. Die beiden gut ausgerüsteten Bergsteiger waren beim Abstieg, als sie ein mit Spalten durchsetztes Eisfeld passieren mussten. Auf einem 40 Grad steilen Stück des Hallstätter Gletschers rutschte einer der beiden aus, riss den am Seil verbundenen Bergkameraden mit sich und das Duo fiel in die Tiefe.

"Rose" als bester Film bei Festival des deutschen Films

Ludwigshafen - Das Historiendrama "Rose" von Markus Schleinzer, das Österreich kürzlich ins Rennen um den Auslandsoscar 2027 geschickt hat, ist beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zum besten Film gekürt worden. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt Sandra Hüller die Hauptfigur: eine Frau, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt. Dafür bekam sie bei der Berlinale im Februar den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung.

Neue Deutschförderung und mehr Strafen im Schuljahr 2026/27

Wien - Mit dem neuen Schuljahr, das am Montag im Osten losgeht, muss Deutschförderung nicht mehr verpflichtend in separaten Klassen und Gruppen stattfinden. Außerdem tritt das umstrittene Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre in Kraft, bei Verstößen drohen Geldstrafen bis 800 Euro. Gestraft wird nun auch, wenn Eltern nach einer Suspendierung oder bei drohendem Schulabbruch ihres Kindes nicht kooperieren. 400 Schulen mit besonders schwierigem Klientel bekommen mehr Personal.

Wahl in Sachsen-Anhalt begonnen - Umfragen sehen AfD vorne

Magdeburg - Im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt haben am Sonntag in der Früh die Wahllokale für eine womöglich richtungsweisende Landtagswahl geöffnet. Bis 18.00 Uhr können rund 1,69 Millionen Wählerinnen und Wähler über einen neuen Landtag abstimmen. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, weil die in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD (Alternative für Deutschland) laut Umfragen erstmals die Aussicht auf eine absolute Mehrheit hat.

Islamische Glaubensgemeinschaft wehrt sich gegen Vorwürfe

Wien - Die zehn islamischen Kultusgemeinden unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) stellen sich gegen Aussagen von Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP), die im APA-Interview ein Verbot der IGGÖ nicht ausgeschlossen hatte. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, die die offizielle Vertretung der Musliminnen und Muslime in Österreich sei, ohne konkrete Belege in die Nähe eines Verbots zu rücken, werde dem Anspruch eines Rechtsstaates nicht gerecht.

Länder verzichten auf viele Millionen für Kindergärten

Wien - Die Bundesländer lassen weiter viele Millionen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung liegen. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Bildungsressorts an die Grünen. So wurden alleine für den Bereich Ausbau und Sprachförderung rund 67,9 Millionen nicht abgeholt. Dazu kommen noch gut 800.000 Euro bei den Mitteln für die Besuchspflicht.

Tote bei neuen Angriffen Israels auf Hisbollah im Südlibanon

Jerusalem/Beirut - Bei neuen Angriffen Israels auf Ziele im Süden des Libanon sind nach libanesischen Angaben vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Wie das Gesundheitsministerium in Beirut am Sonntag mitteilte, wurden zwei Frauen in der Stadt Arab Salim getötet und zwei weitere Menschen in Nabatieh. Unter den Verletzten seien mehrere Frauen und drei Kinder.

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red