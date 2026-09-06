Wahl in Sachsen-Anhalt - Höhere Beteiligung zeichnet sich ab

Magdeburg - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist die Wahlbeteiligung bis zu Mittag deutlich über der von vor fünf Jahren gelegen. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, weil die in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD (Alternative für Deutschland) laut Umfragen erstmals die Aussicht auf eine absolute Mehrheit hat. Bis 18.00 Uhr können rund 1,69 Millionen Wählerinnen und Wähler über einen neuen Landtag abstimmen.

US-Gesandte Witkoff und Kushner per Zug in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Sonntag zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Kiew eingetroffen. Die beiden Gesandten von US-Präsident Donald Trump kamen per Zug aus Polen in der ukrainischen Hauptstadt an, wie ein AFP-Fotograf und Reuters-Augenzeugen berichteten. Witkoff und Kushner waren zuvor in Moskau, wo sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen hatten. Ziel der Beratungen ist die Beendigung des Krieges.

Flug-Rekordzahlen am Himmel über Österreich im Sommer

Wien - Heuer im Sommer sind am Himmel über Österreich zwei Rekorde gefallen. Einerseits gab es mit 250.000 Flügen in der Hauptreisezeit von Ende Juni bis Ende August ein Allzeithoch. Andererseits wurden am 25. Juli mit 4.502 Flügen so viele verzeichnet wie noch nie an einem einzelnen Tag. Bisheriger Rekordtag war der 13. Juli 2025 mit 4.381 Flügen. Heuer wurden also erstmals mehr als 4.500 Flüge an einem Tag verzeichnet, heißt es von der Austro Control auf APA-Anfrage.

Koalition bei Zukunftsdepot uneinig

Wien - In der Koalition bahnt sich ein Streit um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" an. Das Finanzministerium verlautbarte am Wochenende, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn schwierig werden dürfte. Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) forderte daraufhin am Sonntag Pakttreue ein und warf Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) "ideologische Vorbehalte" vor.

US-Militär versenkt iranischen Öltanker

Teheran - Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Das Versenken der "M/T Kylo" sei der "Präzision und der Professionalität" der US-Soldaten zu verdanken, erklärte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM in der Nacht auf Sonntag auf X. Der Tanker war demnach nicht mit Öl beladen. Ein vom US-Militär veröffentlichter Videoclip schien das getroffene Schiff zunächst mit Schlagseite zu zeigen, dann ging es unter.

Vulkanausbruch legt Flugverkehr in Jakarta lahm

Jakarta - Ein Ausbruch des indonesischen Vulkans Anak Krakatau hat am Sonntag zur Schließung von fünf Flughäfen geführt. Hunderte Flüge am Hauptflughafen von Jakarta waren betroffen. Wegen der Vulkanasche werde der Betrieb am Soekarno-Hatta International Airport bis 13.30 Uhr Ortszeit ausgesetzt, teilte der Flughafen mit. Hunderte Passagiere saßen daraufhin fest.

Islamische Glaubensgemeinschaft wehrt sich gegen Vorwürfe

Wien - Die zehn islamischen Kultusgemeinden unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) stellen sich gegen Aussagen von Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP), die im APA-Interview ein Verbot der IGGÖ nicht ausgeschlossen hatte. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, die die offizielle Vertretung der Musliminnen und Muslime in Österreich sei, ohne konkrete Belege in die Nähe eines Verbots zu rücken, werde dem Anspruch eines Rechtsstaates nicht gerecht.

Bergsteiger-Duo stürzte am Hohen Dachstein ab

Gmunden - Zwei Männer im Alter von 32 und 39 Jahren sind bei einer Tour am Hohen Dachstein (Bezirk Gmunden) am Samstagnachmittag rund 15 Meter tief in eine Gletscherspalte abgestürzt. Die beiden gut ausgerüsteten Bergsteiger waren beim Abstieg, als sie ein mit Spalten durchsetztes Eisfeld passieren mussten. Auf einem 40 Grad steilen Stück des Hallstätter Gletschers rutschte einer der beiden aus, riss den am Seil verbundenen Bergkameraden mit sich und das Duo fiel in die Tiefe.

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red