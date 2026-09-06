Wahl in Sachsen-Anhalt - Höhere Beteiligung zeichnet sich ab

Magdeburg - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist die Wahlbeteiligung bis zu Mittag deutlich über der von vor fünf Jahren gelegen. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, weil die in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD (Alternative für Deutschland) laut Umfragen erstmals die Aussicht auf eine absolute Mehrheit hat. Bis 18.00 Uhr können rund 1,69 Millionen Wählerinnen und Wähler über einen neuen Landtag abstimmen.

US-Gesandte Witkoff und Kushner erstmals in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Kiew sein Gespräch mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner begonnen. Das teilte Selenskyj am Sonntag auf dem Portal X mit. Ein kurzes Video zeigte, wie er die US-Unterhändler auf dem Platz vor der mittelalterlichen Sophienkathedrale begrüßt. Für den Sondergesandten Witkoff und Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, ist es auf ihrer Vermittlungsmission der erste Besuch in Kiew.

Koalition bei Zukunftsdepot uneinig

Wien - In der Koalition bahnt sich ein Streit um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" an. Das Finanzministerium verlautbarte am Wochenende, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn schwierig werden dürfte. Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) forderte daraufhin am Sonntag Pakttreue ein und warf Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) "ideologische Vorbehalte" vor.

Knapp 1.400 Tote bei der Sturzflut im Himalaya bestätigt

Kathmandu - Elf Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya hat sich die Zahl der Todesopfer auf fast 1.400 erhöht. Mit 1.341 Toten wurde der Großteil auf nepalesischer Seite registriert. In Tibet stieg die Zahl am Sonntagabend (Ortszeit) von 31 auf 43. Nach wie vor werden über 5.000 weitere Personen vermisst. Die Bergungsarbeiten sind weiterhin in vollem Gange. Zuletzt hatten die Rettungskräfte in Nepal am Samstag zwei Überlebende geborgen.

Islamische Glaubensgemeinschaft wehrt sich gegen Vorwürfe

Wien - Die zehn islamischen Kultusgemeinden unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) stellen sich gegen Aussagen von Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP), die im APA-Interview ein Verbot der IGGÖ nicht ausgeschlossen hatte. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, die die offizielle Vertretung der Musliminnen und Muslime in Österreich sei, ohne konkrete Belege in die Nähe eines Verbots zu rücken, werde dem Anspruch eines Rechtsstaates nicht gerecht.

Vulkanausbruch legt Flugverkehr in Jakarta lahm

Jakarta - Ein Ausbruch des indonesischen Vulkans Anak Krakatau hat am Sonntag zur Schließung von fünf Flughäfen geführt. Hunderte Flüge am Hauptflughafen von Jakarta waren betroffen. Wegen der Vulkanasche werde der Betrieb am Soekarno-Hatta International Airport bis 13.30 Uhr Ortszeit ausgesetzt, teilte der Flughafen mit. Hunderte Passagiere saßen daraufhin fest.

Lawrow: Deutschland erklärt uns faktisch den Krieg

Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow nennt die deutschen Vorwürfe gegen Moskau wegen des versuchten Sprengstoffanschlags am Flughafen in Leipzig den "Beginn eines echten Krieges". Dem russischen Staatsfernsehen sagte der Minister: "Leipzig, Flughafen (...) Da haben sie eine Drohne gefunden. Haben gesagt, dass es eine russische Drohne ist. Geklärt hat das niemand. Das ist genau genommen der Beginn eines echten Krieges."

Nach Strom-Sabotage Tätersuche im Hambacher Forst

Kerpen - Wegen versuchter Sabotage-Angriffe auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei am Hambacher Forst bei Kerpen westlich von Köln mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen gesucht. Ziel des Einsatzes sei gewesen, den 48-jährigen Mann selbst oder Spuren, die Hinweise auf ihn liefern, zu finden. Das bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Beobachtungen eines dpa-Reporters waren bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red