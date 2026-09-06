Wohl keine Absolute für AfD nach Wahl in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die AfD hat im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt die Landtagswahl am Sonntag nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF mit deutlichem Abstand vor der CDU gewonnen. Demnach dürfte sie aber die absolute Mehrheit verfehlen. Die bisher mitregierende FDP fällt aus dem Landesparlament, das BSW muss zittern.

US-Gesandte Witkoff und Kushner erstmals in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals Kiew besucht. Witkoff bezeichnete die Gespräche mit der ukrainischen Seite als "substanziell". "Wir haben eine sehr bedeutsame, substanzielle und wichtige Diskussion geführt, und wir sind sehr ermutigt und freuen uns darauf, diese so lange fortzusetzen, wie es nötig ist", sagte Witkoff am Sonntag nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Koalition bei Zukunftsdepot uneinig

Wien - In der Koalition bahnt sich ein Streit um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" an. Das Finanzministerium verlautbarte am Wochenende, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn schwierig werden dürfte. Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) forderte daraufhin am Sonntag Pakttreue ein und warf Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) "ideologische Vorbehalte" vor.

Libanon bittet nach israelischen Angriffen USA um Hilfe

Beirut/Jerusalem - Angesichts neuer israelischer Angriffe im Süden des Libanon hat Präsident Joseph Aoun die USA und die internationale Gemeinschaft zu "dringendem Handeln" aufgerufen. Die jüngsten Angriffe, bei denen nach libanesischen Angaben vier Menschen getötet wurden, seien "eine gefährliche Eskalation", erklärte Aoun am Sonntag. Die israelische Armee hatte ihre neuen Angriffe mit Drohnen-Attacken der Hisbollah-Miliz auf ihre Soldaten begründet.

Nach Strom-Sabotage Tätersuche im Hambacher Forst

Kerpen - Wegen versuchter Sabotage-Angriffe auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei am Hambacher Forst bei Kerpen westlich von Köln mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen gesucht. Ziel des Einsatzes sei gewesen, den 48-jährigen Mann selbst oder Spuren, die Hinweise auf ihn liefern, zu finden. Das bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Beobachtungen eines dpa-Reporters waren bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort.

Todesstrafe für TV-Moderatorin in Drogenprozess in Ägypten

Kairo - Ein Gericht in Ägypten hat eine TV-Moderatorin wegen der Herstellung und des Verkaufs von Drogen zum Tode verurteilt. Sarah Chalifa wurde mit elf weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt, wie die staatliche Nachrichtenseite "Al-Ahram" berichtete. Das Gericht sah als erwiesen an, dass sie eine kriminelle Vereinigung bildeten, um synthetische Drogen herzustellen und diese dann in Umlauf zu bringen. Neun weitere Angeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wanderer bei 130 Meter-Absturz in Tirol verletzt

Brandberg - Ein 43-jähriger Wanderer hat sich am Sonntag bei einem 130 Meter-Absturz im Gebiet von Brandberg (Bezirk Schwaz) verletzt. Der Deutsche war gegen 8.00 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern auf dem Berliner Höhenweg unterwegs, als er ausrutschte und über sehr steiles Gras- und Felsgelände unkontrolliert abstürzte. Laut Polizei kam er schließlich in einer leichten Senke zu liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 43-Jährige per Hubschrauber ins Spital gebracht.

Drei Tote bei Hauseinsturz in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass zudem noch mehrere Menschen unter den Trümmern liegen könnten, wie der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend berichteten. Eine genauere Zahl sei nicht genannt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red