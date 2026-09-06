Wohl keine Absolute für AfD nach Wahl in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die AfD hat im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt die Landtagswahl am Sonntag nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF mit deutlichem Abstand vor der CDU gewonnen. Demnach dürfte sie aber die absolute Mehrheit verfehlen. Die bisher mitregierende FDP fällt aus dem Landesparlament, das BSW muss zittern.

US-Gesandte Witkoff und Kushner erstmals in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals Kiew besucht. Witkoff bezeichnete die Gespräche mit der ukrainischen Seite als "substanziell". "Wir haben eine sehr bedeutsame, substanzielle und wichtige Diskussion geführt, und wir sind sehr ermutigt und freuen uns darauf, diese so lange fortzusetzen, wie es nötig ist", sagte Witkoff am Sonntag nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Koalition bei Zukunftsdepot uneinig

Wien - In der Koalition bahnt sich ein Streit um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" an. Das Finanzministerium verlautbarte am Wochenende, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn schwierig werden dürfte. Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) forderte daraufhin am Sonntag Pakttreue ein und warf Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) "ideologische Vorbehalte" vor.

Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch 42.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die 663.000 Kinder und Jugendlichen in den anderen sechs Bundesländern. Dort steht für 53.000 Kinder der allererste Schultag an.

Insider: Netanyahu ordnet Räumung von Siedler-Außenposten an

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Insidern zufolge die Räumung nicht genehmigter Siedler-Außenposten im Westjordanland angeordnet. Er reagiere damit auf den Druck der USA, die ein härteres Vorgehen gegen Angriffe von Siedlern auf Palästinenser forderten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Sonntag.

Von der Leyen zu brisantem Besuch in Grönland eingetroffen

Nuuk - Die EU will ihre Zusammenarbeit mit Grönland ungeachtet der Kontrollansprüche von US-Präsident Donald Trump ausbauen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen traf am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch auf der rohstoffreichen Arktisinsel ein. Dort soll an diesem Montag auch eine neue EU-Grönland-Erklärung unterzeichnet werden. Zudem werden Investitionszusagen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet.

Libanon bittet nach israelischen Angriffen USA um Hilfe

Beirut/Jerusalem - Angesichts neuer israelischer Angriffe im Süden des Libanon hat Präsident Joseph Aoun die USA und die internationale Gemeinschaft zu "dringendem Handeln" aufgerufen. Die jüngsten Angriffe, bei denen nach libanesischen Angaben vier Menschen getötet wurden, seien "eine gefährliche Eskalation", erklärte Aoun am Sonntag. Die israelische Armee hatte ihre neuen Angriffe mit Drohnen-Attacken der Hisbollah-Miliz auf ihre Soldaten begründet.

Berichte: Fünf Tote nach Gebäudeeinsturz in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist nach Medienberichten die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Die Polizei geht davon aus, dass zudem noch mehrere Menschen unter den Trümmern liegen könnten, wie der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend berichteten.

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red