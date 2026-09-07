AfD siegte in Sachsen-Anhalt mit großen Vorsprung

Magdeburg - Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei, wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. SPD, Linke, Grüne und BSW schafften einstellig den Einzug in den Landtag.

US-Gesandte Witkoff und Kushner erstmals in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals Kiew besucht. Witkoff bezeichnete die Gespräche mit der ukrainischen Seite als "substanziell". "Wir haben eine sehr bedeutsame, substanzielle und wichtige Diskussion geführt, und wir sind sehr ermutigt und freuen uns darauf, diese so lange fortzusetzen, wie es nötig ist", sagte Witkoff am Sonntag nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Rekord an österreichischen Dieselverfahren beim EuGH

Wien/Luxemburg - Rund um die Dieselaffäre ist beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine außergewöhnlich hohe Zahl an Vorabentscheidungsersuchen aus Österreich anhängig. Rechtsanwalt Michael Poduschka sprach gegenüber der APA von einer Größenordnung, "die alle Rekorde sprengt". Demnach waren Anfang September rund 960 Verfahren beim EuGH registriert, davon über 400 Dieselverfahren, die fast ausschließlich aus Österreich stammten.

EU plant umfangreiche Investitionen in Grönland

Nuuk - Die Europäische Union (EU) will ihre Investitionen in Grönland deutlich ausweiten und damit ein Zeichen gegen die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will EU-Kreisen zufolge am Montag bei einem Besuch in dem dänischen Autonomiegebiet eine Aufstockung der EU-Investitionen ankündigen sowie entsprechende Pläne für Bereiche wie kritische Mineralien, Satellitenkommunikation und erneuerbare Energien vorstellen.

Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch 42.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die 663.000 Kinder und Jugendlichen in den anderen sechs Bundesländern. Dort steht für 53.000 Kinder der allererste Schultag an.

Insider: Netanyahu ordnet Räumung von Siedler-Außenposten an

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Insidern zufolge die Räumung nicht genehmigter Siedler-Außenposten im Westjordanland angeordnet. Er reagiere damit auf den Druck der USA, die ein härteres Vorgehen gegen Angriffe von Siedlern auf Palästinenser forderten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Sonntag.

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red