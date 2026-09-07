AfD siegt in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung

Magdeburg - Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei, wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. SPD, Linke, Grüne und BSW schafften einstellig den Einzug in den Landtag.

Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag das neue Unterrichtsjahr begonnen. Darunter sind auch 42.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die 663.000 Kinder und Jugendlichen in den anderen sechs Bundesländern. Dort steht für 53.000 Kinder der allererste Schultag an.

EU plant umfangreiche Investitionen in Grönland

Nuuk - Die Europäische Union (EU) will ihre Investitionen in Grönland deutlich ausweiten und damit ein Zeichen gegen die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will EU-Kreisen zufolge am Montag bei einem Besuch in dem dänischen Autonomiegebiet eine Aufstockung der EU-Investitionen ankündigen sowie entsprechende Pläne für Bereiche wie kritische Mineralien, Satellitenkommunikation und erneuerbare Energien vorstellen.

Hohe psychische Belastung bei österreichischen Landwirten

Wien - Landwirte weisen hierzulande eine höhere psychische Belastung auf als die Allgemeinbevölkerung. In einer Online-Umfrage mit rund 2.000 Teilnehmern gaben sie signifikant höhere Werte für Depressionen, Angstzustände, Schlaflosigkeit und Stress an als die Befragten einer repräsentativen Stichprobe Erwachsener in Österreich, zeigt eine Studie der Donau-Uni Krems im Fachblatt "Scientific Reports". Zudem berichten Landwirte häufiger von Suizidgedanken als die Allgemeinbevölkerung.

Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug

Miami - Bei einem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten Behördenvertreter und die Polizei auf einer Pressekonferenz. Drei davon befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Flughafen wurde nach dem Zwischenfall komplett gesperrt.

Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in mexikanischer Kirche

Mexiko-Stadt - Bei einer Feuerwerksexplosion auf dem Gelände einer Kirche in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Feuerwerkskörper, die in einem Raum gelagert waren, explodierten, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates M�xico mitteilte. Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Patronatsfestes in der Gemeinde Santa Mar�a Canchesda, rund 160 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

2026 deutlich mehr Verschleppungen als zuvor

Wien - Die Zahl der Verschleppungen aus Österreich ist zuletzt deutlich gestiegen. Waren es in den beiden Jahren 2024 und 2025 insgesamt 160 Meldungen über verschleppte Personen, liegt die Zahl im ersten Halbjahr 2026 bereits bei 92, wie eine APA-Anfrage an das Nationale Kompetenzzentrum gegen Verschleppung und Familiengewalt, das beim Verein PeriFeri angesiedelt ist, zeigt. Leiterin Meltem Weiland schlägt gegenüber der APA Alarm und spricht von einem "besorgniserregenden Anstieg."

Flugverkehr in Indonesien nach Vulkanausbruch weiter gestört

Jakarta - Der Ausbruch des weiter rauchenden Vulkans Anak Krakatau in Indonesien sorgt nach wie vor für Behinderungen im Flugverkehr. Die beiden internationalen Flughäfen in der Hauptstadt Jakarta, darunter der wichtige Soekarno-Hatta Airport, bleiben wegen der Vulkanasche bis mindestens Montagabend (Ortszeit) geschlossen, wie die Behörden mitteilten. Ob sechs kleinere Flughäfen des Inselstaates, die seit dem Wochenende ebenfalls gesperrt sind, wieder geöffnet werden, war noch unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red