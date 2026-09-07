Konzept für Wiener "Auszeit-WG" nach Kritik veröffentlicht

Wien - Im Zuge der Diskussion um die vor fast zwei Monaten in Betrieb gegangene Wiener "Auszeit-WG" für unmündige Intensivtäter hat die für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Magistratsabteilung 11 (MA 11) am Montagvormittag das aus dem Mai stammende Konzept der Einrichtung veröffentlicht. Eine der APA vorliegende Version aus dem Juli war zuletzt in Kritik geraten. Expertinnen und Experten hatten im Zuge dessen eine Offenlegung und vollständige Transparenz gefordert.

AfD siegt in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung

Magdeburg - Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei, wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. SPD, Linke, Grüne und BSW schafften einstellig den Einzug in den Landtag.

Nepal gedenkt mit Trauertag der Opfer der Sturzflut

Kathmandu - In Nepal ist am Montag mit einem nationalen Trauertag der Opfer der verheerenden Sturzflut vor knapp zwei Wochen gedacht worden. Die Flaggen wurden auf halbmast gesetzt, später sollten Mahnwachen abgehalten werden, mit denen im Hinduismus die 13-tägige Trauerzeit nach dem Tod eines Angehörigen endet.

USA hoffen auf direkte Gespräche zwischen Moskau und Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auch nach den Gesprächen der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau und Kiew ist unklar, welche Vorschläge für eine Friedenslösung sie den Kriegsparteien vorgelegt haben. Offen ist auch, ob es zur Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter US-Vermittlung kommen wird. Die Rückkehr zum trilateralen Format könnte Fortschritte bringen, sagte Kushner zum Abschluss des ersten Besuchs der US-Gesandten in Kiew.

Umspannwerk in Berlin nach Feuer beschädigt

Berlin - Ein Feuer hat in Berlin-Mitte einen Teil eines Umspannwerkes beschädigt. Zudem brannte eine Baustelle auf dem Gelände, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Mithilfe des Betreibers ermittelt demnach nun die Kriminalpolizei, ob es sich bei dem Brand um eine Straftat oder einen technischen Defekt handelte. Die Stromversorgung soll nicht beeinträchtigt sein. Das Feuer war in der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Hohe psychische Belastung bei österreichischen Landwirten

Wien - Landwirte weisen hierzulande eine höhere psychische Belastung auf als die Allgemeinbevölkerung. In einer Online-Umfrage mit rund 2.000 Teilnehmern gaben sie signifikant höhere Werte für Depressionen, Angstzustände, Schlaflosigkeit und Stress an als die Befragten einer repräsentativen Stichprobe Erwachsener in Österreich, zeigt eine Studie der Donau-Uni Krems im Fachblatt "Scientific Reports". Zudem berichten Landwirte häufiger von Suizidgedanken als die Allgemeinbevölkerung.

Achtjähriger Kärntner nach Sturz aus Fahrgeschäft im Spital

Bleiburg - Ein acht Jahre alter Bub ist am Sonntagnachmittag unter dem Sicherheitsbügel eines Fahrgeschäfts am Bleiburger Wiesenmarkt durchgerutscht und in eine Besuchergasse gestürzt. Dem Vater (42) daneben war es nicht gelungen, seinen Sohn wieder hochzuziehen. Wie die Polizei berichtete, erlitt das Kind schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Flugverkehr in Indonesien nach Vulkanausbruch weiter gestört

Jakarta - Ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau hat den Flugverkehr in Indonesien ins Chaos gestürzt: Zehntausende Menschen sind seit dem Wochenende auf Java und Sumatra gestrandet. Die beiden internationalen Flughäfen in der Hauptstadt Jakarta, darunter der Airport Soekarno-Hatta, bleiben wegen der Vulkanasche bis mindestens Montagabend (Ortszeit) geschlossen, so die Behörden. In fünf kleineren Flughäfen des Inselstaates liegt der Luftverkehr ebenfalls seit dem Wochenende lahm.

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red