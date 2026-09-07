Neue Zivilschutz-App ZIVA geht an den Start

Wien - Die neue Zivilschutz-App ZIVA hatte am Montag auch ihren ersten Schultag und geht ab sofort an den Start. Die Applikation sei "erstmalig und einmalig" in der Europäischen Union und vereine Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen für Nutzerinnen und Nutzer, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen aus dem ganzen Land die App entwickelt.

Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nach AfD-Sieg ungewiss

Magdeburg - Nach dem Wahlsieg für die AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt und dem Debakel für die CDU sprechen die Parteien am Montag über mögliche Folgen. Die AfD untermauerte ihren Regierungsanspruch, stellte aber auch Bedingungen auf. Die Wahl am Sonntag hatte die rechte Partei mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU kam mit herben Verlusten auf Platz zwei. SPD, Linke, Grüne und BSW schafften einstellig den Einzug in den Landtag.

Tausende erweisen Ratko Mladić die letzte Ehre

Belgrad/Brüssel - In der serbischen Hauptstadt haben am Montag die umstrittenen Feierlichkeiten zur Beisetzung des verstorbenen Kriegsverbrechers Ratko Mladić begonnen. Tausende versammelten sich vor der Belgrader St.-Lukas-Kirche, um Mladić die letzte Ehre zu erweisen. Mladić war am 27. August im Alter von 83 Jahren im Gefängnis des früheren Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (ICTY) in Den Haag verstorben. Die EU kritisierte die "Verherrlichung" von Kriegsverbrechern.

VW-Werk in Osnabrück wird Rüstungsstandort

Wolfsburg - Als erstes Autowerk in Deutschland wird das Volkswagen-Werk in Osnabrück zum Rüstungsstandort. Das Land Niedersachsen und der israelische Investor Aurelius übernehmen nach Angaben vom Montag die Anlage und bauen sie in den kommenden Jahren zu einem Kompetenzzentrum für die Verteidigungsindustrie aus. Als erstes Projekt sollen in der Fabrik Luftverteidigungssysteme des israelischen Iron-Dome-Herstellers Rafael produziert werden.

Umspannwerk in Berlin nach Feuer beschädigt

Berlin - Ein Feuer hat in Berlin-Mitte einen Teil eines Umspannwerkes beschädigt. Zudem brannte eine Baustelle auf dem Gelände, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Mithilfe des Betreibers ermittelt demnach nun die Kriminalpolizei, ob es sich bei dem Brand um eine Straftat oder einen technischen Defekt handelte. Die Stromversorgung soll nicht beeinträchtigt sein. Das Feuer war in der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Nepal gedenkt mit Trauertag der Opfer der Sturzflut

Kathmandu - In Nepal ist am Montag mit einem nationalen Trauertag der Opfer der verheerenden Sturzflut vor knapp zwei Wochen gedacht worden. Die Flaggen wurden auf halbmast gesetzt, später sollten Mahnwachen abgehalten werden, mit denen im Hinduismus die 13-tägige Trauerzeit nach dem Tod eines Angehörigen endet.

NEOS bei Zukunftsdepot für "rasche Umsetzung"

Wien - Nach dem Streit zwischen ÖVP und SPÖ um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" hat sich die dritte Koalitionspartei NEOS am Montag klar für die Maßnahme ausgesprochen. Einer raschen Umsetzung stehe nichts im Wege, teilte die liberale Regierungspartei der APA mit. Das SPÖ-geführte Finanzministerium hatte am Wochenende gemeint, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn 2027 schwierig werden dürfte und damit für Verärgerung bei der ÖVP gesorgt.

Jaguar Land Rover streicht 4.000 Stellen

Coventry - Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat ein umfangreiches Sparpaket mit erheblichen Stellenstreichungen angekündigt. 4.000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie das Unternehmen am Montag der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte. Insgesamt will der Autohersteller durch die Maßnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (1,98 Mrd. Euro) einsparen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red