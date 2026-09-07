Zur Schulstart nur vereinzelt Probleme mit Kopftuchverbot

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag das neue Unterrichtsjahr begonnen. Umstrittenste Neuerung ist das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren. Tag eins ist dabei am Großteil der Schulen laut ersten Rückmeldungen aus der Lehrergewerkschaft ruhig verlaufen. Teilweise sind Mädchen - teils auch aus Unwissen - trotz Verbot verhüllt in die Schule gekommen, an einzelnen Schulen gab es erste Konflikte.

Neue Zivilschutz-App ZIVA geht an den Start

Wien - Die neue Zivilschutz-App ZIVA hatte am Montag auch ihren ersten Schultag und geht ab sofort an den Start. Die Applikation sei "erstmalig und einmalig" in der Europäischen Union und vereine Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen für Nutzerinnen und Nutzer, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen aus dem ganzen Land die App entwickelt.

Merz wegen Wahl in Sachsen-Anhalt "zutiefst schockiert"

Magdeburg/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich "zutiefst schockiert" über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gezeigt. "Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland", sagte Merz am Montag nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin. "Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben", sagte er. Er werde in den kommenden Tagen mit dem Koalitionspartner SPD reden. Der Reformkurs sei grundsätzlich richtig.

Tausende erweisen Ratko Mladić die letzte Ehre

Belgrad/Brüssel - In der serbischen Hauptstadt haben am Montag die umstrittenen Feierlichkeiten zur Beisetzung des verstorbenen Kriegsverbrechers Ratko Mladić begonnen. Tausende versammelten sich vor der Belgrader St.-Lukas-Kirche, um Mladić die letzte Ehre zu erweisen. Mladić war am 27. August im Alter von 83 Jahren im Gefängnis des früheren Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (ICTY) in Den Haag verstorben. Die EU kritisierte die "Verherrlichung" von Kriegsverbrechern.

Starker Anstieg bei Schulwegunfällen im Jahr 2025

Wien - Die Zahl der Schulwegunfälle ist im Vorjahr stark angestiegen. Darauf hat der VCÖ am Montag anlässlich des Schulbeginns in Ostösterreich hingewiesen. Der Verein bezieht sich dabei auf Daten der Statistik Austria. So trugen sich im Vorjahr 537 Schulwegunfälle zu, ein Anstieg um 118. Dabei wurden 577 Kinder verletzt, 72 davon schwer. Für ein Kind in Tirol endete dies sogar tödlich. Der Verkehrsverein fordert deshalb, das Tempo dort, wo Kinder unterwegs sind, zu reduzieren.

UNO: KI könnte Existenz der Menschheit gefährden

Genf - Künstliche Intelligenz (KI) ist nach Ansicht der Vereinten Nationen (UNO) potenziell existenzgefährdend für die Menschheit. "Ich fordere daher hier und heute, dass wir verbindliche Garantien für die Sicherheit und den Schutz im Zusammenhang mit KI schaffen, bevor es zu spät ist", sagte Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, am Montag vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.

NEOS bei Zukunftsdepot für "rasche Umsetzung"

Wien - Nach dem Streit zwischen ÖVP und SPÖ um das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) propagierte "Zukunftsdepot" hat sich die dritte Koalitionspartei NEOS am Montag klar für die Maßnahme ausgesprochen. Einer raschen Umsetzung stehe nichts im Wege, teilte die liberale Regierungspartei der APA mit. Das SPÖ-geführte Finanzministerium hatte am Wochenende gemeint, dass eine Umsetzung mit Jahresbeginn 2027 schwierig werden dürfte und damit für Verärgerung bei der ÖVP gesorgt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red