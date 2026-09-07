Zum Schulstart nur vereinzelt Probleme mit Kopftuchverbot

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag das neue Unterrichtsjahr begonnen. Umstrittenste Neuerung ist das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren. Tag eins ist dabei am Großteil der Schulen laut ersten Rückmeldungen aus der Lehrergewerkschaft ruhig verlaufen. Teilweise sind Mädchen - teils auch aus Unwissen - trotz Verbot verhüllt in die Schule gekommen, an einzelnen Schulen gab es erste Konflikte.

Botschaft an Trump: EU baut Zusammenarbeit mit Grönland aus

Nuuk - Die EU baut ihre Zusammenarbeit mit Grönland ungeachtet der Kontrollansprüche von US-Präsident Donald Trump deutlich aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnete am Montag bei einem Besuch auf der rohstoffreichen Arktisinsel eine Erklärung zur Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Grönland. Zudem kündigte sie ein neues 200 Millionen Euro schweres Investitionspaket an.

Merz wegen Wahl in Sachsen-Anhalt "zutiefst schockiert"

Magdeburg/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich "zutiefst schockiert" über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gezeigt. "Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland", sagte Merz am Montag nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin. "Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben", sagte er. Er werde in den kommenden Tagen mit dem Koalitionspartner SPD reden. Der Reformkurs sei grundsätzlich richtig.

Witkoff deutet neue trilaterale Ukraine-Friedensgespräche an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat die Gespräche in Moskau und Kiew über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine als erfolgreich bezeichnet und die Möglichkeit neuer trilateraler Friedensgespräche angedeutet. "Es wurden bedeutende Fortschritte erzielt", schrieb Witkoff am Montag auf X. Außerdem habe es "Bewegung bei der Planung weiterer trilateraler Gespräche" gegeben. Neben den USA zeigen sich auch Russland und die Ukraine offen für Gespräche.

Sozialhilfereform bringt Kinder-Mindestsätze

Wien - Die von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) geplante Reform der Sozialhilfe soll Fixsätze für Erwachsene, Mindestsätze für Kinder und eine engere Verknüpfung mit Integrations- und Arbeitsmarktmaßnahmen bringen. Das geht aus Unterlagen zu dem an ÖVP und NEOS zur Abstimmung ergangenen Entwurf hervor, die der APA vorliegen. Vorgesehen ist etwa eine zweistufige Integrationsbeihilfe bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Für Menschen mit Behinderung kommt mehr Schutz.

Zeiler wurde nicht als SP-Chef angefragt

Wien - Medienmanager Gerhard Zeiler gibt sich distanziert, was mögliches Interesse am SPÖ-Vorsitz angeht. In der ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen" meint er: "Solange ich nicht gefragt werde, braucht es auch keine Antwort." Kritik übt er an der Regierung. Diese komme ihm manchmal wie eine Fußball-Mannschaft vor, die zur Halbzeit 0:2 im Rückstand liege und sich zur Pause entschließe, die Verteidigung zu verstärken.

Finanzloch in Graz noch größer

Graz - Wenige Tage nach der verhängten Haushaltssperre der Stadt Graz hat Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) am Montag konkretere Zahlen sowie genauere Gründe vorgelegt: Die Summe, die bisher nicht in der Liquiditätsplanung berücksichtigt war, ist nach neuesten Hochrechnungen auf mittlerweile 35,9 Millionen Euro angestiegen. Hauptgrund sei eine rückwirkende Anpassung der Tagsätze für 2026 für Leistungen nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz.

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red