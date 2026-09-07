Kickl will Verfassungsgesetz für "Remigration"

Wien - Die FPÖ will ihren Wunsch nach "Remigration" vorantreiben und plant im Nationalrat eine entsprechende Initiative: Im Herbst werde man ein entsprechendes Gesetz, möglicherweise im Verfassungsrang, einbringen, kündigte Parteichef Herbert Kickl am Montag im letzten ORF-"Sommergespräch" an. So weit wie die AfD in Deutschland will Kickl aber nicht gehen, wie er emotional in Abrede stellte.

Zum Schulstart nur vereinzelt Probleme mit Kopftuchverbot

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag das neue Unterrichtsjahr begonnen. Umstrittenste Neuerung ist das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren. Tag eins ist dabei am Großteil der Schulen laut ersten Rückmeldungen aus der Lehrergewerkschaft ruhig verlaufen. Teilweise sind Mädchen - teils auch aus Unwissen - trotz Verbot verhüllt in die Schule gekommen, an einzelnen Schulen gab es erste Konflikte.

Kuba: US-Embargo verursacht Schaden in "Rekord"-Höhe

Havanna/Washington - Das US-Embargo gegen Kuba hat der Wirtschaft des kommunistisch regierten Landes nach Regierungsangaben Verluste in "Rekord"-Höhe beschert. Zwischen März 2025 und Februar 2026 seien finanzielle Verluste in Höhe von acht Milliarden Dollar (6,9 Milliarden Euro) verzeichnet worden, teilte der kubanische Außenminister Bruno Rodr�guez am Montag mit. Das seien sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Selenskyj hofft auf Verhandlungen noch vor dem Winter

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach der jüngsten Reise der US-Vermittler nach Moskau und Kiew ein mögliches Fenster für Friedensverhandlungen noch vor dem Winter. Zwar rechne Kremlchef Wladimir Putin mit einem neuen brutalen Winter, um die Ukraine zu schwächen, doch wolle der russische Staatschef US-Präsident Donald Trump nicht vor den Zwischenwahlen Anfang November verärgern, sagte Selenskyj im Interview mit dem US-Nachrichtenportal Axios.

Botschaft an Trump: EU baut Zusammenarbeit mit Grönland aus

Nuuk - Die EU baut ihre Zusammenarbeit mit Grönland ungeachtet der Kontrollansprüche von US-Präsident Donald Trump deutlich aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnete am Montag bei einem Besuch auf der rohstoffreichen Arktisinsel eine Erklärung zur Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Grönland. Zudem kündigte sie ein neues 200 Millionen Euro schweres Investitionspaket an.

Sozialhilfereform bringt Kinder-Mindestsätze

Wien - Die von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) geplante Reform der Sozialhilfe soll Fixsätze für Erwachsene, Mindestsätze für Kinder und eine engere Verknüpfung mit Integrations- und Arbeitsmarktmaßnahmen bringen. Das geht aus Unterlagen zu dem an ÖVP und NEOS zur Abstimmung ergangenen Entwurf hervor, die der APA vorliegen. Vorgesehen ist etwa eine zweistufige Integrationsbeihilfe bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Für Menschen mit Behinderung kommt mehr Schutz.

Eiffelturm nach Besuch von hinduistischer Gruppe geschlossen

Paris - Wegen eines Streiks nach dem Besuch einer hinduistischen Gruppe ist der Eiffelturm in Paris den ganzen Montag geschlossen geblieben. Auf Bitten der Gruppe waren weibliche Angestellte vorübergehend abgezogen worden. Daraufhin legte die Belegschaft aus Protest am Montag die Arbeit nieder. Am Dienstag soll das Pariser Wahrzeichen wieder wie gewohnt öffnen. Der Eiffelturm hat laut seiner Website jährlich fast sieben Millionen Besucher.

Merz will Demokratie notfalls mit Grundgesetz schützen

Berlin - Nach dem Wahlsieg der AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat Deutschlands CDU-Kanzler Friedrich Merz sich entschlossen zur Verteidigung der demokratischen Ordnung gezeigt. Man respektiere selbstverständlich das Wahlergebnis, werde aber die Werte der Bundesrepublik verteidigen, sagte Merz Montagabend bei einer Veranstaltung der "Seeheimer", einer Strömung innerhalb des Koalitionspartners SPD.

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red