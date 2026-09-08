Kiew meldet nach Gesprächen mit US-Gesandten neue Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer kurzzeitigen Feuerpause während des Besuchs der Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in der Ukraine hat Russland seine Luftangriffe auf Kiew wieder aufgenommen. In der Nacht auf Dienstag wurden Explosionen aus der ukrainischen Hauptstadt gemeldet, mehrere Wohnhäuser, Lagerhallen, eine Schule und Autos seien im Zuge der Raketen- und Drohnenangriffe beschädigt worden, berichteten örtliche Medien. Es gebe mindestens zwei Tote und sieben Verletzte.

Ukrainischer Generalstaatsanwalt kündigt Rücktritt an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko hat im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in seiner Behörde seinen Rücktritt angekündigt. "Das ist eine politische Entscheidung", schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. "Ich möchte nicht, dass das Amt des Generalstaatsanwalts als Instrument politischer Auseinandersetzungen missbraucht wird." Seine Haltung zu den Vorwürfen, die er bereits mehrfach zurückgewiesen hatte, bleibe unverändert.

Kickl will Verfassungsgesetz für "Remigration"

Wien - Die FPÖ will ihren Wunsch nach "Remigration" vorantreiben und plant im Nationalrat eine entsprechende Initiative: Im Herbst werde man ein entsprechendes Gesetz, möglicherweise im Verfassungsrang, einbringen, kündigte Parteichef Herbert Kickl am Montag im letzten ORF-"Sommergespräch" an. So weit wie die AfD in Deutschland will Kickl aber nicht gehen, wie er emotional in Abrede stellte.

PISA-Ergebnisse: Minus bei Lesen und Mathe, Plus bei Nawi

Wien/Paris - Bei der am Dienstag veröffentlichten PISA-Studie 2025 setzt sich der nach der Corona-Pandemie erstmals verzeichnete Trend fort: In Lesen und Mathematik wurden bei den 15- bis 16-jährigen Schülern erneut Leistungsrückgänge festgestellt, in den Naturwissenschaften blieben die Werte in etwa gleich. Ähnlich auch in Österreich: Die Leistungen in Lesen und Mathe gingen im gleichen Ausmaß wie in der OECD zurück, in den Naturwissenschaften wurden Zuwächse verzeichnet.

Zig Verletzte bei Houthi-Angriffen auf Saudi-Arabien

Sanaa/Dhahran - Bei Angriffen der jemenitischen Houthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien sind nach Angaben aus Riad mindestens 73 Menschen verletzt worden. Durch die Attacken der pro-iranischen Miliz auf Anlagen im Energiebereich im Süden des Golf-Staates seien "Brände an mehreren Orten" ausgelöst worden, sagte ein Vertreter des saudi-arabischen Energieministeriums am Dienstag laut der Nachrichtenagentur SPA. Das habe zu einer "vorübergehenden Unterbrechung bestimmter Abläufe" geführt.

Österreichischer IS-Anhänger von Polizei in Türkei getötet

Istanbul/Wien - Im Zuge eines Polizeieinsatzes gegen den Islamischen Staat (IS) in Istanbul hat die türkische Polizei am vergangenen Donnerstag, 3. September, einen österreichisch-türkischen Doppelstaatsangehörigen erschossen, nachdem dieser das Feuer auf die einschreitenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eröffnet hatte. Das teilte das österreichische Innenministerium am Dienstagfrüh in einer Aussendung mit.

Österreicher shoppen online am liebsten über Plattformen

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher shoppen online inzwischen lieber über große Plattformen statt in einem einzelnen Onlineshop. Unangefochten an der Spitze mit einem Marktanteil von 35 Prozent liegt Amazon. Chinesische Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress kommen zusammen in Österreich bereits auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent am gesamten Onlinehandel, erhob RegioData Research. Gefragt sind auch Plattformen wie eBay (4,1 Prozent) und Zalando (3,7 Prozent).

Schock-Doku über ICE-Einsätze feierte Premiere in Venedig

Washington/Venedig - In ihrer neuen Doku zeigt die Oscar-prämierte Regisseurin Laura Poitras schockierendes Filmmaterial von den Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis aus dem vorigen Winter. "They're Here" feierte bei den Filmfestspielen Venedig Premiere. Poitras und ihre Co-Regisseurin Rachel Lauren Mueller haben für den Kurzfilm Material von lokalen Aktivisten, Aufnahmen von Dashcams aus Fahrzeugen, Bodycam-Videos sowie Handy- und Überwachungssysteme an Häusern verifiziert.

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red