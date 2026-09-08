PISA-Ergebnisse: Minus bei Lesen und Mathe, Plus bei Nawi

Wien/Paris - Bei der am Dienstag veröffentlichten PISA-Studie 2025 setzt sich der nach der Corona-Pandemie erstmals verzeichnete Trend fort: In Lesen und Mathematik wurden bei den 15- bis 16-jährigen Schülern erneut Leistungsrückgänge festgestellt, in den Naturwissenschaften blieben die Werte in etwa gleich. Ähnlich auch in Österreich: Die Leistungen in Lesen und Mathe gingen im gleichen Ausmaß wie in der OECD zurück, in den Naturwissenschaften wurden Zuwächse verzeichnet.

"Österreich hilft Österreich": 25,5 Millionen Euro Hilfe

Wien - Zwei Jahre nach dem schweren Hochwasser im September 2024 hat die Initiative "Österreich hilft Österreich" am Dienstag bei einer Pressekonferenz Bilanz gezogen. "Die Solidarität war beeindruckend", sagte Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Rund 26,5 Millionen Euro wurden für die Betroffenen gespendet, davon wurden bisher 25,5 Millionen Euro vor allem in Niederösterreich als Überbrückungs- und Wiederaufbauhilfe eingesetzt.

Störgeräusche um russische Botschaft in Wien-Landstraße

Wien - Ein obskurer Lärm beschäftigt Anrainer und Diplomatinnen im Wiener Botschaftsviertel: Im Umfeld der russischen Botschaft in Wien-Landstraße ist seit Wochen ein nicht klar zu identifizierendes Geräusch zu vernehmen, das in der deutschen Botschaft als störend empfunden wird. In der russischen Botschaft erklärte man indes auf APA-Anfrage, keinerlei Lärm zu empfinden. Mittlerweile wurde jedoch laut österreichischem Außenministerium beim Magistrat Wien eine Beschwerde eingebracht.

Fast 1,7 Millionen Tote in einem Jahr durch Passivrauchen

Paris - Mehr als 2,7 Milliarden Menschen weltweit leiden einer neuen Studie zufolge unter Passivrauchen, darunter 767 Millionen Kinder. Wie aus der am Dienstag im britischen Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Studie hervorgeht, trug das Einatmen von Tabakrauch allein im Jahr 2023 zu fast 1,7 Millionen Todesfällen unter Nichtrauchern bei. Rauchen gilt als die häufigste vermeidbare Todesursache.

Kiew meldet nach Gesprächen mit US-Gesandten neue Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach einer kurzzeitigen Feuerpause während des Besuchs der Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in der Ukraine hat Russland seine Luftangriffe auf Kiew wieder aufgenommen. In der Nacht wurden Explosionen aus der ukrainischen Hauptstadt gemeldet, mehrere Wohnhäuser, Lagerhallen, eine Schule und Autos seien im Zuge der Raketen- und Drohnenangriffe beschädigt worden, berichteten örtliche Medien. Es gebe mindestens zwei Tote und zehn Verletzte. Auch Russland meldete Tote.

Strom-Sabotage: Deutsche Polizei findet Bekennerschreiben

Köln/Eschweiler - Nach dem Fund mehrerer Sprengvorrichtungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen an einem Kraftwerk bei Aachen im Westen Deutschlands hat die Polizei ein weiteres Bekennerschreiben gefunden. Der Inhalt könne aus taktischen Gründen nicht näher kommuniziert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauern weiter an. Nach einem Verdächtigen, der mehrere Sabotage-Angriffe auf das deutsche Stromnetz verübt haben soll, wird weiterhin gesucht.

EU-Kommissionschefin kritisiert Feierlichkeiten für Mladić

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich "schockiert" über die Bilder von den großen Feierlichkeiten bei der Beerdigung des verurteilten Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Belgrad geäußert. "Er war verantwortlich für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er starb, während er eine lebenslange Haftstrafe für den Völkermord von Srebrenica und andere Verbrechen verbüßte", schrieb sie am Dienstag auf der Online-Plattform X.

Diebe stehlen vier Werke aus Renoir-Museum in Südfrankreich

Paris - Bei einem Einbruch in ein Renoir-Museum in Südfrankreich haben Unbekannte vier Gemälde des impressionistischen Malers entwendet. "Zwei Männer wurden auf Bildern einer Überwachungskamera entdeckt, sie konnten fliehen", teilte der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer am Dienstag mit. Auf der Flucht hätten sie eines der Werke zurückgelassen. Der Schaden wird auf neun Millionen Euro geschätzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red