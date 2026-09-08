PISA-Ergebnisse: Minus bei Lesen und Mathe, Plus bei Nawi

Wien/Paris - Bei der am Dienstag veröffentlichten PISA-Studie 2025 setzt sich der nach der Corona-Pandemie erstmals verzeichnete Trend fort: In Lesen und Mathematik wurden bei den 15- bis 16-jährigen Schülern erneut Leistungsrückgänge festgestellt, in den Naturwissenschaften blieben die Werte in etwa gleich. Ähnlich auch in Österreich: Die Leistungen in Lesen und Mathe gingen im gleichen Ausmaß wie in der OECD zurück, in den Naturwissenschaften wurden Zuwächse verzeichnet.

Strom-Sabotage: Deutsche Polizei nimmt Verdächtigen fest

Köln/Eschweiler - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei am Dienstag den 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) fiel der Mann der Polizei in der Nähe des Kraftwerks Weisweiler bei der westdeutschen Stadt Aachen auf. Zuvor war ein weiteres Bekennerschreiben gefunden worden.

Baby misshandelt, Eltern in Wien trotzdem freigesprochen

Wien - Obwohl die Richterin keinen Zweifel hatte, dass ein im Oktober 2024 geborenes Baby zumindest von einem Elternteil mehrfach schwer misshandelt wurde, sind der Vater und die Mutter des Mädchens am Dienstag in einer fortgesetzten Verhandlung am Wiener Landesgericht rechtskräftig vom Vorwurf der schweren Körperverletzung freigesprochen worden. "Einer von ihnen beiden war's", sagte die Richterin am Ende der Verhandlung. Die Täterschaft ließe sich aber nicht feststellen.

Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus

Budapest - Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus dem Land aus. Das gab Außenministerin Anita Orb�n am Dienstag in den Sozialen Medien bekannt. Begründet wurde dies mit deren "mit der Wiener Konvention unvereinbaren Tätigkeit" - eine Umschreibung für Geheimdienstaktivitäten. Unter der vorigen, russlandfreundlichen Regierung von Viktor Orb�n galt Ungarn laut Medienberichten als wichtiger Stützpunkt russischer Geheimdienste in der EU.

Zwei Drittel laut ÖGB-Umfrage oft von Hitze im Job betroffen

Wien - Der Sommer hat viele Menschen unter der Hitze stöhnen lassen, das gilt naturgemäß auch für Arbeitnehmende in fast allen Bereichen. So waren laut Umfrage des ÖGB 41 Prozent der Beschäftigten fast täglich von Hitze am Arbeitsplatz betroffen, 26 Prozent oft und nur 18 Prozent manchmal. Die Baugewerkschaft (GBH) fordert unterdessen ein Maßnahmenpaket gegen Hitze vorm nächsten Sommer, will die tägliche Höchstarbeitszeit ab 30 Grad senken und Hitzefrei ab 35 Grad.

Große Ablehnung gegen Muslime als Nachbarn

Wien - Jeder Zweite in Österreich würde sich gestört fühlen, hätte er oder sie Muslime als direkte Nachbarn. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag von Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte Studie des Österreichischen Integrationsfonds. Auf große Ablehnung stoßen auch Flüchtlinge (63 Prozent) und Roma (53 Prozent). Bauer nutzte die Studie, um weiter auf das von der ÖVP geforderte Verbot des politischen Islams zu drängen.

Trump bringt mit Landkarte auch Island gegen sich auf

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen "USA-Landkarte" auch das westeuropäische Island gegen sich aufgebracht. Weil der NATO-Staat mit Kanada, Mexiko, Grönland, Kuba und anderen Ländern in US-Farben gezeigt wird, ist der US-Botschafter in Reykjavik ins Außenministerium zitiert worden. Dem Botschafter sei deutlich gemacht worden, dass der Beitrag völlig unangemessen sei, zitierte der isländische Sender RUV das Ministerium. Eine US-Stellungnahme gab es zunächst nicht.

"Österreich hilft Österreich": 25,5 Millionen Euro Hilfe

Wien - Zwei Jahre nach dem schweren Hochwasser im September 2024 hat die Initiative "Österreich hilft Österreich" am Dienstag bei einer Pressekonferenz Bilanz gezogen. "Die Solidarität war beeindruckend", sagte Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Rund 26,5 Millionen Euro wurden für die Betroffenen gespendet, davon wurden bisher 25,5 Millionen Euro vor allem in Niederösterreich als Überbrückungs- und Wiederaufbauhilfe eingesetzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red