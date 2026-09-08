PISA-Ergebnisse: Minus bei Lesen und Mathe, Plus bei Nawi

Wien/Paris - Bei der am Dienstag veröffentlichten PISA-Studie 2025 setzt sich der nach der Corona-Pandemie erstmals verzeichnete Trend fort: In Lesen und Mathematik wurden bei den 15- bis 16-jährigen Schülern erneut Leistungsrückgänge festgestellt, in den Naturwissenschaften blieben die Werte in etwa gleich. Ähnlich auch in Österreich: Die Leistungen in Lesen und Mathe gingen im gleichen Ausmaß wie in der OECD zurück, in den Naturwissenschaften wurden Zuwächse verzeichnet.

Strom-Sabotage: Deutsche Polizei nimmt Verdächtigen fest

Köln/Eschweiler - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei am Dienstag den 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei in der Nähe des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen aufgespürt worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus. Er sei auf einer Autobahntankstelle in der Nähe von Weisweiler verhaftet worden, wo er vermutlich in einem Zelt übernachtet habe. Zuvor war ein weiteres Bekennerschreiben gefunden worden.

Zwei Drittel laut ÖGB-Umfrage oft von Hitze im Job betroffen

Wien - Der Sommer hat viele Menschen unter der Hitze stöhnen lassen, das gilt naturgemäß auch für Arbeitnehmende in fast allen Bereichen. So waren laut Umfrage des ÖGB 41 Prozent der Beschäftigten fast täglich von Hitze am Arbeitsplatz betroffen, 26 Prozent oft und nur 18 Prozent manchmal. Die Baugewerkschaft (GBH) fordert unterdessen ein Maßnahmenpaket gegen Hitze vorm nächsten Sommer, will die tägliche Höchstarbeitszeit ab 30 Grad senken und Hitzefrei ab 35 Grad.

Baby misshandelt, Eltern in Wien trotzdem freigesprochen

Wien - Obwohl die Richterin keinen Zweifel hatte, dass ein im Oktober 2024 geborenes Baby zumindest von einem Elternteil mehrfach schwer misshandelt wurde, sind der Vater und die Mutter des Mädchens am Dienstag in einer fortgesetzten Verhandlung am Wiener Landesgericht rechtskräftig vom Vorwurf der schweren Körperverletzung freigesprochen worden. "Einer von ihnen beiden war's", sagte die Richterin am Ende der Verhandlung. Die Täterschaft ließe sich aber nicht feststellen.

Eilantrag gegen israelisches Siedlungsprojekt gescheitert

Jerusalem - Die israelische Justiz hat am Dienstag einen Eilantrag gegen das umstrittene Siedlungsprojekt E1 im Westjordanland zurückgewiesen. Mit dem Eilantrag wollten mehrere Menschenrechtsorganisationen bewirken, dass eine Ausschreibung für den Bau von mehr als 1.200 Wohneinheiten für das sogenannte E1-Projekt östlich von Jerusalem ausgesetzt wird. Kritiker warnen, es drohe die Aussichten auf einen lebensfähigen palästinensischen Staat zusätzlich schmälern.

Netanyahu rund um Bericht zu Hamas-Großangriff unter Druck

Jerusalem - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu steht wegen eines Berichts unter Druck, wonach er vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt wurde. Die Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter, wonach der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, den Netanyahu eineinhalb Wochen vor dem folgenschweren Hamas-Angriff warnte.

Große Ablehnung gegen Muslime als Nachbarn

Wien - Jeder Zweite in Österreich würde sich gestört fühlen, hätte er oder sie Muslime als direkte Nachbarn. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag von Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte Studie des Österreichischen Integrationsfonds. Auf noch größere Ablehnung stoßen Flüchtlinge (63 Prozent), Roma (53 Prozent) und Langzeitarbeitslose (52 Prozent). Bauer nutzte die Präsentation, um weiter auf das von der ÖVP geforderte Verbot des politischen Islams zu drängen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red