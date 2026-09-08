Sporrer will bei Bundesstaatsanwaltschaft "nachbessern"

Wien/Österreich - Nach überwiegender Kritik am Gesetzesentwurf der Dreierkoalition zur geplanten Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft tritt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) für eine "grundlegende Überarbeitung" ein. Die zahlreichen Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren hätten einen "klaren Änderungsbedarf" gezeigt, stellte Sporrer am Dienstag fest: "Für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft, die die Bezeichnung 'unabhängig' auch wirklich verdient, müssen wir noch gründlich nachbessern."

Strom-Sabotage: Deutsche Polizei nimmt Verdächtigen fest

Köln/Eschweiler - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei am Dienstag den 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei in der Nähe des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen aufgespürt worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus. Er sei auf einer Autobahntankstelle in der Nähe von Weisweiler verhaftet worden, wo er vermutlich in einem Zelt übernachtet habe. Zuvor war ein weiteres Bekennerschreiben gefunden worden.

Zwei Drittel laut ÖGB-Umfrage oft von Hitze im Job betroffen

Wien - Der Sommer hat viele Menschen unter der Hitze stöhnen lassen, das gilt naturgemäß auch für Arbeitnehmende in fast allen Bereichen. So waren laut Umfrage des ÖGB 41 Prozent der Beschäftigten fast täglich von Hitze am Arbeitsplatz betroffen, 26 Prozent oft und nur 18 Prozent manchmal. Die Baugewerkschaft (GBH) fordert unterdessen ein Maßnahmenpaket gegen Hitze vorm nächsten Sommer, will die tägliche Höchstarbeitszeit ab 30 Grad senken und Hitzefrei ab 35 Grad.

Erstochene Studentin: Prozess am 19. und 23. Oktober

Innsbruck - Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte wird bald verhandelt werden: Im Fall einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin muss sich ein beschuldigter 42-jähriger einstiger Studienkollege am 19. und 23. Oktober wegen des Verdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht des Landesgerichts verantworten. Eine Gerichtssprecherin bestätigte der APA die Verhandlungstermine nach Medienberichten am Dienstag.

Netanyahu rund um Bericht zu Hamas-Großangriff unter Druck

Jerusalem - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu steht wegen eines Berichts unter Druck, wonach er vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt wurde. Die Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter, wonach der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, den Netanyahu eineinhalb Wochen vor dem folgenschweren Hamas-Angriff warnte.

Autoraser wegen Mordversuchs zu fünf Jahren verurteilt

Wels - Ein Autoraser, der auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, ist am Dienstag im Landesgericht Wels u.a. wegen Mordversuchs zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Strafmaß würde in diesem Fall eigentlich mindestens zehn Jahre betragen, es lag für das Gericht aber eine außerordentliche Strafmilderung vor.

Proteste vor Muehl-Retrospektive im WAM

Wien - "Pädokrimineller Straftäter und Sektenguru", "Verantwortung statt Wertsteigerung" oder "WAM = Tätermuseum": Das stand auf Transparenten, die Demonstrierende am Dienstag vor dem Wiener Aktionismus Museum (WAM) in der Innenstadt in die Höhe hielten. Der Grund: die neue Retrospektive "Otto Muehl: Kunst am Abgrund". Der Begründer der Kommune am Friedrichshof wurde wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 1991 zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Elias Hirschl auf Shortlist für Deutschen Buchpreis

Frankfurt - Der österreichische Autor Elias Hirschl steht mit seinem im Paul Zsolnay Verlag erschienenen Roman "Schleifen" als einziger Österreicher auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, die am Dienstag bekannt gegeben wurde. Weiters nominiert sind Shida Bazyar ("Die Lücken"), Franziska Gänsler ("Orca"), Valeria Gordeev ("Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle"), Peggy Mädler ("Selbstregulierung des Herzens") und Dana Vowinckel ("Anton und Alma").

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red