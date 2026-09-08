Sporrer will bei Bundesstaatsanwaltschaft "nachbessern"

Wien/Österreich - Nach überwiegender Kritik am Gesetzesentwurf der Dreierkoalition zur geplanten Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft tritt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) für eine "grundlegende Überarbeitung" ein. Die zahlreichen Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren hätten einen "klaren Änderungsbedarf" gezeigt, stellte Sporrer am Dienstag fest: "Für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft, die die Bezeichnung 'unabhängig' auch wirklich verdient, müssen wir noch gründlich nachbessern."

Volkshilfe und Caritas fürchten Einschnitte bei Sozialhilfe

Wien - Volkshilfe und Caritas sind mit dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) skeptisch bis höchst unzufrieden. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger kritisierte am Dienstag, dass die im Koalitionsprogramm in Aussicht gestellte Kindergrundsicherung offenbar vom Tisch sei. Die Caritas warnte u.a. vor niedrigen Kinder-Richtsätzen. Seitens der Koalitionspartner ÖVP und NEOS will man sich den Entwurf genau ansehen.

Netanyahu rund um Bericht zu Hamas-Großangriff unter Druck

Jerusalem - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu steht wegen eines Berichts unter Druck, wonach er vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt wurde. Die Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter, wonach der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, den Netanyahu eineinhalb Wochen vor dem folgenschweren Hamas-Angriff warnte.

Autoraser wegen Mordversuchs zu fünf Jahren verurteilt

Wels - Ein Autoraser, der auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, ist am Dienstag im Landesgericht Wels u.a. wegen Mordversuchs zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Strafmaß würde in diesem Fall eigentlich mindestens zehn Jahre betragen, es lag für das Gericht aber eine außerordentliche Strafmilderung vor.

Erstochene Studentin: Prozess am 19. und 23. Oktober

Innsbruck - Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte wird bald verhandelt werden: Im Fall einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin muss sich ein beschuldigter 42-jähriger einstiger Studienkollege am 19. und 23. Oktober wegen des Verdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht des Landesgerichts verantworten. Eine Gerichtssprecherin bestätigte der APA die Verhandlungstermine nach Medienberichten am Dienstag.

Lkw-Maut im Burgenland kommt doch nicht

Eisenstadt - Die ursprünglich ab 2027 geplante Lkw-Maut auf drei Landesstraßen im Burgenland kommt nun doch nicht. Das teilten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth am Dienstag nach einem Gespräch zwischen Land und Wirtschaft mit. Stattdessen hat man sich auf andere Maßnahmen geeinigt. Gewichtsbeschränkungen werden herabgesetzt und Fahrverbote ausgeweitet.

EU-Rechnungshof: Jede zehnte Zigarette illegal auf EU-Markt

Brüssel - Fast jede zehnte Zigarette in der EU kommt aus illegaler Herstellung oder Schmuggel; dadurch fehlen jedes Jahr rund 13 Milliarden Euro an Steuergeldern: Laut einem am Dienstag präsentierten Bericht des EU-Rechnungshofes nimmt die illegale Tabakherstellung in der gesamten EU zu, die länderübergreifende Zusammenarbeit und EU-Ansätze zu ihrer Bekämpfung funktionieren aber nicht gut. In fast allen EU-Staaten seien illegale Produktionsstätten entdeckt worden, auch in Österreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red