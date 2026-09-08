LASK verliert bei CL-Debüt auswärts gegen AEK Athen 0:1

Athen - Der LASK hat bei seiner Premiere in der Fußball-Champions-League eine Niederlage kassiert. Österreichs amtierender Doublegewinner verlor am Dienstag bei AEK Athen durch ein Freistoßtor von Razvan Marin (21.) mit 0:1 und kassierte damit beim Comeback von Sasa Kalajdzic die zwölfte Europacup-Auswärtspleite in Folge. Ihren nächsten Auftritt in der Königsklasse absolvieren die Linzer am 14. Oktober vor Heimpublikum gegen Liverpool.

Sporrer will bei Bundesstaatsanwaltschaft "nachbessern"

Wien/Österreich - Nach überwiegender Kritik am Gesetzesentwurf zur geplanten Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft tritt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) für eine "grundlegende Überarbeitung" ein. Die Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren hätten einen "klaren Änderungsbedarf" gezeigt, so Sporrer: "Für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft, die die Bezeichnung 'unabhängig' auch wirklich verdient, müssen wir noch gründlich nachbessern." Am Zug sieht sie dabei den Koalitionspartner ÖVP.

Bundesregierung startet mit Ministerrat in die Herbstarbeit

Wien - Die Bundesregierung kommt am Mittwoch zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause zusammen. Thema dürften dabei das neue Klimagesetz und die angekündigten Dürrehilfen für die Landwirtschaft sein. Ganz fix ist das aber noch nicht, wurde doch am Dienstag bis in die Nacht noch zwischen den drei Koalitionsparteien über letzte Details verhandelt. Widmen will sich Dreierkoalition außerdem einem Ausblick auf den Herbst, in dem eine Reihe schwieriger Entscheidungen anstehen.

König Harald V. wird in Oslo feierlich beigesetzt

Oslo - Zwölf Tage nach seinem Tod wird der norwegische König Harald V. am Mittwoch feierlich beigesetzt. Angekündigt haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Der Trauerzug setzt sich um 12.00 Uhr am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung, die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt um 13.00 Uhr. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt.

Volkshilfe und Caritas fürchten Einschnitte bei Sozialhilfe

Wien - Volkshilfe und Caritas sind mit dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) skeptisch bis höchst unzufrieden. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger kritisierte am Dienstag, dass die im Koalitionsprogramm in Aussicht gestellte Kindergrundsicherung offenbar vom Tisch sei. Die Caritas warnte u.a. vor niedrigen Kinder-Richtsätzen. Seitens der Koalitionspartner ÖVP und NEOS will man sich den Entwurf genau ansehen.

Netanyahu dementiert Warnung vor Hamas-Angriff

Jerusalem - Israels Regierung weist Berichte zurück, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu kurz vor dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 vor Plänen einer groß angelegten Offensive der islamistischen Hamas gewarnt haben sollen. "Die Presseberichte sind falsch", teilte Netanyahus Büro am Abend mit. "Der Ministerpräsident hat vor dem 7. Oktober keine Warnung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten."

Im Fall der Bluttat auf Wiener Friedhof Freundin angeklagt

Wien - Nach der Bluttat an einer Pensionistin am Wiener Friedhof Baumgarten am 23. Februar muss sich am Mittwoch eine zweite Jugendliche vor Gericht verantworten. Das 14-jährige Mädchen wurde nach Ermittlungen wegen Beitrags zum Mord angeklagt. Die Verhandlung findet vor einem Jugendgericht statt. Im vergangenen Juni wurde bereits eine ebenfalls 14-Jährige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Ars Electronica Festival verhandelt das Menschsein

Linz - In Linz startet am Mittwoch das Ars Electronica Festival, das heuer unter dem Titel "Future Begins. Negotiating Humanity" (Zukunft beginnt. Menschsein verhandeln) steht. Die Hauptpreise des Prix Ars Electronica, die Goldenen Nicas, werden am Donnerstag vergeben. Die Siegerarbeiten sowie jene der Gewinner des S+T+ARTS Prizes der EU sind im Lentos Kunstmuseum zu sehen. Insgesamt werden bis 13. September aber mehr als 40 Schauplätze im gesamten Stadtzentrum bespielt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red