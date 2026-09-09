US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern

Teheran - Das US-Militär hat laut eigenen Angaben erneut mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf die fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit schweren Raketenangriffen auf zumindest einen US-Stützpunkt in Jordanien.

Gesundheitsausgaben steigen seit 2015 klar stärker als BIP

Wien - Die Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) sind in Österreich vom Jahr 2015 bis 2024 um 60 Prozent (auf 52,1 Mrd. Euro) gestiegen (inkl. Privatausgaben). Damit lag der Anstieg deutlich über dem nominellen Bruttoinlandsprodukt, das um 44,4 Prozent gewachsen ist. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Budgetdienstes des Parlaments hervor. Die Zuwächse reichten von 42,9 Prozent bei medizinischen Gütern bis 143,5 Prozent bei der spitalsambulanten Versorgung.

Bundesregierung startet mit Ministerrat in die Herbstarbeit

Wien - Die Bundesregierung kommt am Mittwoch zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause zusammen. Thema dürften dabei das neue Klimagesetz und die angekündigten Dürrehilfen für die Landwirtschaft sein. Ganz fix ist das aber noch nicht, wurde doch am Dienstag bis in die Nacht noch zwischen den drei Koalitionsparteien über letzte Details verhandelt. Widmen will sich Dreierkoalition außerdem einem Ausblick auf den Herbst, in dem eine Reihe schwieriger Entscheidungen anstehen.

König Harald V. wird in Oslo feierlich beigesetzt

Oslo - Zwölf Tage nach seinem Tod wird der norwegische König Harald V. am Mittwoch feierlich beigesetzt. Angekündigt haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Der Trauerzug setzt sich um 12.00 Uhr am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung, die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt um 13.00 Uhr. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt.

Ars Electronica Festival verhandelt das Menschsein

Linz - In Linz startet am Mittwoch das Ars Electronica Festival, das heuer unter dem Titel "Future Begins. Negotiating Humanity" (Zukunft beginnt. Menschsein verhandeln) steht. Die Hauptpreise des Prix Ars Electronica, die Goldenen Nicas, werden am Donnerstag vergeben. Die Siegerarbeiten sowie jene der Gewinner des S+T+ARTS Prizes der EU sind im Lentos Kunstmuseum zu sehen. Insgesamt werden bis 13. September aber mehr als 40 Schauplätze im gesamten Stadtzentrum bespielt.

Im Fall der Bluttat auf Wiener Friedhof Freundin angeklagt

Wien - Nach der Bluttat an einer Pensionistin am Wiener Friedhof Baumgarten am 23. Februar muss sich am Mittwoch eine zweite Jugendliche vor Gericht verantworten. Das 14-jährige Mädchen wurde nach Ermittlungen wegen Beitrags zum Mord angeklagt. Die Verhandlung findet vor einem Jugendgericht statt. Im vergangenen Juni wurde bereits eine ebenfalls 14-Jährige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

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red