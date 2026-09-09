Wifo: Sondereffekt bremste BIP im 2. Quartal leicht

Wien - Die heimische Wirtschaft hat heuer im zweiten Quartal einen leichten Dämpfer bekommen. Nach sechs Zuwächsen in Folge schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent, geht aus dem aktuellen Wifo-Konjunkturbericht hervor. Der Rückgang war dabei allerdings überwiegend statistischer Natur: Zuzuschreiben sei er einem kräftigen Anstieg der Gütersubventionen bei markantem Rückgang der Gütersteuern, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mit.

US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern

Teheran - Das US-Militär hat mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien und Attacken auf Schiffe im Persischen Golf sowie der Straße von Hormuz.

Bundesregierung startet mit Ministerrat in die Herbstarbeit

Wien - Die Bundesregierung kommt am Mittwoch zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause zusammen. Thema dürften dabei das neue Klimagesetz und die angekündigten Dürrehilfen für die Landwirtschaft sein. Ganz fix ist das aber noch nicht, wurde doch am Dienstag bis in die Nacht noch zwischen den drei Koalitionsparteien über letzte Details verhandelt. Widmen will sich Dreierkoalition außerdem einem Ausblick auf den Herbst, in dem eine Reihe schwieriger Entscheidungen anstehen.

Gesundheitsausgaben steigen seit 2015 klar stärker als BIP

Wien - Die Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) sind in Österreich vom Jahr 2015 bis 2024 um 60 Prozent (auf 52,1 Mrd. Euro) gestiegen (inkl. Privatausgaben). Damit lag der Anstieg deutlich über dem nominellen Bruttoinlandsprodukt, das um 44,4 Prozent gewachsen ist. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Budgetdienstes des Parlaments hervor. Die Zuwächse reichten von 42,9 Prozent bei medizinischen Gütern bis 143,5 Prozent bei der spitalsambulanten Versorgung.

Ars Electronica Festival verhandelt das Menschsein

Linz - In Linz startet am Mittwoch das Ars Electronica Festival, das heuer unter dem Titel "Future Begins. Negotiating Humanity" (Zukunft beginnt. Menschsein verhandeln) steht. Die Hauptpreise des Prix Ars Electronica, die Goldenen Nicas, werden am Donnerstag vergeben. Darunter ist eine recht kontroverse Arbeit des Kollektivs Forensic Architecture, das eine interaktive Karte erstellte, aus der es die systematische Zerstörung Gazas durch Israel ableitet.

König Harald V. wird in Oslo feierlich beigesetzt

Oslo - Zwölf Tage nach seinem Tod wird der norwegische König Harald V. am Mittwoch feierlich beigesetzt. Angekündigt haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Der Trauerzug setzt sich um 12.00 Uhr am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung, die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt um 13.00 Uhr. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt.

Tödlicher Messerangriff in Freiburg

Freiburg - Ein 74-jähriger Mann ist nach einem Messerangriff in Freiburg in Baden-Württemberg gestorben. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Motiv und weiteren Hintergründen des Angriffs am Dienstagabend machte er keine Angaben. Religiöse Beweggründe des Täters schloss die Polizei jedoch aus. Weitere Menschen habe der Täter nicht angegriffen, hieß es.

Jugend etwas weniger leistungsbereit und wissbegierig

Wien - Zwei Drittel der Jugendlichen in Österreich haben bei der neuen PISA-Studie angegeben, dass sie sich bei schulischen Herausforderungen extra reinhängen. Das sind zwar mehr als im OECD-Schnitt (60 Prozent), im Vergleich zu PISA 2022 ist die Leistungsbereitschaft aber gesunken (minus 8 Prozentpunkte). Gleichzeitig ist der Anteil an Jugendlichen, die das Lernen neuer Dinge langweilig finden, von 28 auf 33 Prozent gestiegen. Ein Viertel empfindet Schule gar als Zeitverschwendung.

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red