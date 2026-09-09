US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern

Teheran - Das US-Militär hat mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien und Attacken auf Schiffe im Persischen Golf sowie der Straße von Hormuz.

Angriffe im Nahen Osten treiben Preise für Öl und Gas

Teheran/Washington - Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist am Mittwoch wieder über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Grund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und dem Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormuz. Der Preis für Erdgas stieg an der Börse in Amsterdam auf 78,50 Euro pro Megawattstunde (MWh) und liegt damit nur noch knapp unter der 80-Euro-Marke, so hoch wie nie seit Beginn des Iran-Kriegs. Nur 2022 war der Gaspreis noch höher.

Teilbedingte Haft für Freundin nach Wiener Friedsmord

Wien - Nach dem Mord an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten am 23. Februar ist am Mittwoch eine zweite Jugendliche wegen Beitragstäterschaft verurteilt worden. Das 14-jährige Mädchen wurde rechtskräftig zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Ein Jahr wurde unbedingt ausgesprochen, verknüpft mit einigen Weisungen. Im Juni wurde bereits eine Gleichaltrige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Wifo: Sondereffekt bremste BIP im 2. Quartal leicht

Wien - Die heimische Wirtschaft hat heuer im zweiten Quartal einen leichten Dämpfer bekommen. Nach sechs Zuwächsen in Folge schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent, geht aus dem aktuellen Wifo-Konjunkturbericht hervor. Der Rückgang war dabei allerdings überwiegend statistischer Natur: Zuzuschreiben sei er einem kräftigen Anstieg der Gütersubventionen bei markantem Rückgang der Gütersteuern, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mit.

Tödlicher Missbrauch von Ehefrau: Zweiter Mann in Haft

Marchtrenk/Wels - Im Fall eines 51-Jährigen, der seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt haben soll, gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels der APA. Ob es sich um ein ganzes "Vergewaltigungsnetzwerk" handelt, in dem der Ehemann seine Frau gegen Geld zum sexuellen Missbrauch angeboten hat, wie die "Krone" am Mittwoch berichtete, könne in der Form zumindest vorerst nicht bestätigt werden.

Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland

London/Ottawa/Paris - Der Streit um die umstrittene israelische Siedlungspolitik im Westjordanland eskaliert. Nachdem Großbritannien, Frankreich und Kanada am Dienstag ein Importverbot für Waren aus israelischen Siedlungen im Westjordanland angekündigt hatten, erklärte die israelische Regierung, sie werde das britische Konsulat in Ostjerusalem schließen. Der britische Außenminister Ed Miliband erklärte am Mittwoch, er bedauere die Entscheidung Israels, die Schließung sei aber keine Überraschung.

USA planen Einfuhrverbot für kanadische Waren

Washington - Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada hat die Regierung in Washington Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland angekündigt. Einige Molkereiprodukte, alkoholische Getränke und Motorräder sollen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen, wie aus Dekreten von US-Präsident Donald Trump hervorging. Damit erhöht Washington den Druck, um Ottawa in dem schwelenden Zollstreit zum Einlenken zu bewegen.

Forscher sehen in KI existenzielles Risiko für Menschen

San Francisco - Ein Forscher der KI-Firma Anthropic ist mit einer drastischen Warnung zurückgetreten: Die großen Entwickler Künstlicher Intelligenz handelten unverantwortlich "und spielen mit unseren Leben". Bald werde es Computersysteme geben, deren Fähigkeiten die von Menschen überträfen, betonte Jacob Coxon auf der Online-Plattform X. Künstliche Intelligenz würde dann "alles hacken können" und die Möglichkeit haben, sich "Zugang zu echter Macht und Ressourcen" zu verschaffen.

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red