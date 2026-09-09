US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern

Teheran - Das US-Militär hat mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien und Attacken auf Schiffe im Persischen Golf sowie der Straße von Hormuz.

Ministerrat nahm wieder seine Arbeit auf

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihre wöchentlichen Ministerräte wieder aufgenommen. Zum Auftakt zeigten sich die Vorsitzenden der drei Koalitionspartner zuversichtlich, bei den zahlreichen Streitthemen von Bundesstaatsanwaltschaft bis Zukunftsdepot bald Lösungen finden zu können: "Es soll der Herbst der Ergebnisse sein", verkündete Kanzler Christian Stocker (ÖVP).

Trauerfeier für norwegischen König Harald V. in Oslo

Oslo - Am Königspalast in der Osloer Innenstadt hat der Trauerzug für den verstorbenen norwegischen König Harald V. begonnen. Pünktlich um 12.00 Uhr setzte sich der Trauerzug am Mittwoch in Bewegung. Der mit einem weißen Blumengesteck geschmückte Sarg wurde auf einer sogenannten Artillerielafette, einem fahrbaren Gestell des Militärs, gezogen. Dahinter schritten der neue König Haakon VIII. und seine Kinder Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Sverre Magnus.

Teilbedingte Haft für Freundin nach Wiener Friedhofsmord

Wien - Nach dem Mord an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten am 23. Februar ist am Mittwoch eine zweite Jugendliche rechtskräftig wegen Beitragstäterschaft verurteilt worden. Das 14-jährige Mädchen erhielt drei Jahre teilbedingte Haft. Ein Jahr wurde unbedingt ausgesprochen, verknüpft mit einigen Weisungen. Im Juni wurde bereits eine Gleichaltrige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Wifo: Sondereffekt bremste BIP im 2. Quartal leicht

Wien - Die heimische Wirtschaft hat heuer im zweiten Quartal einen leichten Dämpfer bekommen. Nach sechs Zuwächsen in Folge schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent, geht aus dem aktuellen Wifo-Konjunkturbericht hervor. Der Rückgang war dabei allerdings überwiegend statistischer Natur: Zuzuschreiben sei er einem kräftigen Anstieg der Gütersubventionen bei markantem Rückgang der Gütersteuern, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mit.

Mediziner fordern Erstattung von Abnehmmedikamenten

Wien - Die Ärztekammern für Wien und Niederösterreich sowie die Österreichische Adipositas Gesellschaft fordern eine Erstattung der medikamentösen Adipositastherapie durch die Sozialversicherungen. Auch die ärztliche Beratung und Therapiebegleitung dazu solle in den Leistungskatalog aufgenommen und Gesundheitskompetenz im Lehrplan verankert werden, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. An Gesundheitsministerium und Sozialversicherungen wurde ein Offener Brief gerichtet.

Vier von zehn haben wegen Geld auf Zahnbehandlung verzichtet

Wien - 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher achten nach eigenen Angaben gewissenhaft auf ihre Zahnpflege. 73 Prozent gehen mindestens einmal jährlich zur Kontrolle. Dennoch haben sich 40 Prozent schon einmal gegen eine Behandlung entschieden, weil sie zu teuer war. Bei vollständiger Kostenübernahme - beispielsweise durch eine private Zahnversicherung - würde die Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, sprunghaft steigen, zeigt das Allianz Gesundheitsbarometer 2026.

Gesundheitsausgaben steigen seit 2015 klar stärker als BIP

Wien - Die Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) sind in Österreich vom Jahr 2015 bis 2024 um 60 Prozent (auf 52,1 Mrd. Euro) gestiegen (inkl. Privatausgaben). Damit lag der Anstieg deutlich über dem nominellen Bruttoinlandsprodukt, das um 44,4 Prozent gewachsen ist. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Budgetdienstes des Parlaments hervor. Die Zuwächse reichten von 42,9 Prozent bei medizinischen Gütern bis 143,5 Prozent bei der spitalsambulanten Versorgung.

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red