Ministerrat nahm wieder seine Arbeit auf

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihre wöchentlichen Ministerräte wieder aufgenommen. Zum Auftakt zeigten sich die Vorsitzenden der drei Koalitionspartner zuversichtlich, bei den zahlreichen Streitthemen von Bundesstaatsanwaltschaft bis Zukunftsdepot bald Lösungen finden zu können: "Es soll der Herbst der Ergebnisse sein", verkündete Kanzler Christian Stocker (ÖVP).

Trauerfeier für norwegischen König Harald V. in Oslo

Oslo - Mit einem feierlichen Trauerzug durch die Osloer Innenstadt und einem Trauergottesdienst mit einer landesweiten Schweigeminute hat Norwegen Abschied von seinem verstorbenen König Harald V. genommen. Vom Schloss schritten am Mittwoch hinter Haralds Sarg der neue König Haakon VIII. und seine Kinder zur Domkirche. Auch zahlreiche Vertreter anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs nahmen an dem Trauerzug teil. Tausende Menschen säumten die Strecke hin zur Domkirche.

Angriffe im Nahen Osten treiben Preise für Öl und Gas

Teheran/Washington - Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist am Mittwoch wieder über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Grund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und dem Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormuz. Der Preis für Erdgas stieg an der Börse in Amsterdam auf 78,50 Euro pro Megawattstunde (MWh) und liegt damit nur noch knapp unter der 80-Euro-Marke, so hoch wie nie seit Beginn des Iran-Kriegs. Nur 2022 war der Gaspreis noch höher.

Tödlicher Missbrauch von Ehefrau: Zweiter Mann in Haft

Marchtrenk/Wels - Im Fall eines 51-Jährigen, der seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt haben soll, gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels der APA. Ob es sich um ein ganzes "Vergewaltigungsnetzwerk" handelt, in dem der Ehemann seine Frau gegen Geld zum sexuellen Missbrauch angeboten hat, wie die "Krone" am Mittwoch berichtete, könne in der Form zumindest vorerst nicht bestätigt werden.

Vučić löst serbisches Parlament auf - Neuwahl am 25. Oktober

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat das Parlament aufgelöst und eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Die Wahl findet am 25. Oktober statt, wie Vučić am Mittwoch mitteilte. Er war am Samstag von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert worden. Vučić steht seit einiger Zeit durch Proteste unter Druck. Regulär wäre die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 angestanden.

Mafia-Boss nach Mord an Lazio-Ultra-Anführer festgenommen

Rom - Mehr als sieben Jahre nach dem Mord an dem Lazio-Ultra-Boss Fabrizio Piscitelli hat die italienische Polizei sieben Mafiosi festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den Mord an Piscitelli, auch "Diabolik" genannt, in Auftrag gegeben und organisiert zu haben, wie die Carabinieri mitteilten. Unter den Festgenommenen befindet sich Michele Senese, Boss des Senese-Clans, der zu den mächtigsten Mafia-Gruppen in der italienischen Hauptstadt zählt.

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red