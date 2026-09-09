Trauerfeier für norwegischen König Harald V. in Oslo

Oslo - Abschied von einer Integrationsfigur: Mit einem Trauerzug gesäumt von zehntausenden Menschen, einer landesweiten Schweigeminute und einem Trauergottesdienst mit prominenten Gästen aus aller Welt hat Norwegen dem verstorbenen König Harald V. die letzte Ehre erwiesen. Auf dem Weg vom Osloer Königspalast schritten am Mittwoch hinter Haralds Sarg und dem neuen König Haakon VIII. zahlreiche Vertreter von Königshäusern sowie internationale Staats- und Regierungschefs zur Domkirche.

IAEA bringt Iran im Atomstreit vor UNO-Sicherheitsrat

Washington/Teheran/New York - Das iranische Nuklearprogramm wird erneut ein Fall für den UNO-Sicherheitsrat. Weil Teheran die Zusammenarbeit mit internationalen Atominspektoren weitgehend verweigert, beschloss der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien, das oberste Gremium der Vereinten Nationen in New York einzuschalten. Dieser symbolische Eskalationsschritt wurde von den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien angestoßen.

Murenabgang in Südtirol: Brennerbahn vorerst eingleisig frei

Pflersch/Gossensass/Innsbruck - Nach einem Murenabgang zwischen Pflersch und Gossensass in Südtirol ist die Brennerbahnstrecke in dem betroffenen Bereich auf der Südrampe von Dienstagabend bis Mittwochmittag komplett gesperrt gewesen. Schließlich wurde wieder ein Gleis für den Verkehr freigegeben, sagte ein ÖBB-Sprecher zur APA unter Berufung auf die italienische Bahn. Zuvor war auch der Fernverkehr über den Brenner betroffen gewesen, es gab einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Bozen.

Vier Parteien lehnen Gespräche mit AfD Sachsen-Anhalt ab

Magdeburg - CDU, SPD, Grüne und Linke lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt weiterhin ab. Vertreter der vier Parteien haben Gesprächsangebote über eine Regierungsbildung ausgeschlagen. Damit ist wenige Tage nach der Wahl weiter unklar, wie es in dem deutschen Bundesland politisch weitergeht. Wenn es keine Überläufer von anderen Fraktionen gibt, könnte die AfD wohl nur auf das BSW als punktuellen Partner hoffen. Das BSW will über das Gesprächsangebot der AfD beraten.

Vučić löst serbisches Parlament auf - Neuwahl am 25. Oktober

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat das Parlament aufgelöst und eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Die Wahl findet am 25. Oktober statt, wie Vučić am Mittwoch mitteilte. Er war am Samstag von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert worden. Vučić steht seit einiger Zeit durch Proteste unter Druck. Regulär wäre die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 angestanden.

Mehr als 40 saudi-arabische Luftangriffe im Jemen

Sanaa - Saudi-Arabien hat nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen rund 40 Luftangriffe auf verschiedene Regionen des Landes ausgeführt. Betroffen gewesen seien die jemenitischen Provinzen Marib, Al-Jawf, Taiz und Hodeidah, meldete ein Fernsehsender der Miliz am Mittwoch. Von saudi-arabischer Seite gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu den Angaben der Houthis. Zuvor hatte Riad Warnungen für Grenzgebiete herausgegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red