Ukraine attackiert russische Erdgasanlagen in Sibirien

Nowy Urengoi/Moskau - Ukrainische Spezialkräfte haben am Mittwoch nach eigenen Angaben zwei russische Erdgasanlagen in Westsibirien angegriffen, die rund 3.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegen. Ziele waren zwei große Anlagen der Gaskondensatindustrie in Nowy Urengoi und im Bezirk Purowski in der Jamal-Nenzen-Region, dem Zentrum der russischen Erdgasproduktion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte die Angriffe als Schlag gegen die russische Wirtschaft.

Für Trump endet Iran-Krieg unmittelbar nach Kongresswahlen

Washington - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der Krieg gegen den Iran "unmittelbar nach" den US-Zwischenwahlen im November endet. Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken. Außerdem glaubt Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine durch ein Abkommen beenden will.

EZB dürfte Leitzins zum zweiten Mal heuer anheben

Berlin - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins am Donnerstag (10. September) voraussichtlich anheben. Nahezu einhellig erwarten die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Auch an den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung fest eingepreist. Die Sitzung des EZB-Rats findet nicht wie üblich in Frankfurt statt - sondern in Berlin.

Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta

Madrid - Der spanische Geheimdienst CNI hat die Behörden in Ceuta einen Tag vor der Migrantenmassenankunft Ende Juli vor einem möglichen "Überfall über Land und Meer" auf die Nordafrika-Exklave gewarnt. Das geht aus geheimen Unterlagen hervor, die von der Regierung nun freigegeben wurden. Demnach informierte der CNI am 29. Juli sowohl die Regierungsvertretung in Ceuta als auch die Polizeieinheit Guardia Civil über Aufrufe in sozialen Medien, am folgenden Tag die Grenze zu überqueren.

Apple bringt erstes auffaltbares iPhone heraus

Cupertino - Apple steigt ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones ein. Das neue Telefon mit dem Namen iPhone Duo hat ungefähr die Abmessungen eines Reisepasses - jeweils auf- und zusammengeklappt mit Displays innen und außen. Mit einem Preis ab 2.299 Euro ist es das bisher teuerste iPhone-Modell. Der erst seit wenigen Tagen amtierende neue Apple-Chef John Ternus geht mit dem iPhone Duo seine erste große Wette ein. Vorgestellt wurde am Mittwoch auch die nächste Generation des iPhone Pro.

BSW will in Sachsen-Anhalt mit AfD sprechen

Magdeburg - Nach der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat das BSW ein Angebot zu Gesprächen mit der AfD angenommen. Wie ein Sprecher Mittwochabend mitteilte, sprach sich der Landesvorstand einstimmig für Gespräche aus. "Beim Treffen mit der AfD werden wir uns über die Themen Energieversorgung, Bildung und Friedenspolitik austauschen." Angaben zu Ort und Zeitpunkt machte er nicht. CDU, SPD, Grüne und Linke hatten zuvor eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen.

Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland

London/Ottawa/Paris - Der Streit um die umstrittene israelische Siedlungspolitik im Westjordanland eskaliert. Nachdem Großbritannien, Frankreich und Kanada am Dienstag ein Importverbot für Waren aus israelischen Siedlungen im Westjordanland angekündigt hatten, erklärte Israels Regierung, sie werde das britische Konsulat in Ostjerusalem schließen. Insgesamt unterstützen zwölf westliche Länder die Handelsbeschränkungen - Österreich ist nicht darunter. Acht muslimische Länder begrüßen den Schritt.

ÖIF-Immobilien - Prozess vor Abschluss

Wien - Der Prozess um mehrere mutmaßlich zu günstig veräußerte Immobilien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wird am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Angeklagt sind fünf Personen - darunter ein Ex-ÖIF-Geschäftsführer - und zwei Verbände wegen Untreue bzw. Anstiftung und Beteiligung daran. Sie sollen einen Schaden von mehr als zehn Mio. Euro verursacht haben. Nach über zwei Jahren Verhandlung könnte es ein Urteil geben.

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red