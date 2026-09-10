Ukraine attackiert russische Erdgasanlagen in Sibirien

Nowy Urengoi/Moskau - Ukrainische Spezialkräfte haben am Mittwoch nach eigenen Angaben zwei russische Erdgasanlagen in Westsibirien angegriffen, die rund 3.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegen. Ziele waren zwei große Anlagen der Gaskondensatindustrie in Nowy Urengoi und im Bezirk Purowski in der Jamal-Nenzen-Region, dem Zentrum der russischen Erdgasproduktion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte die Angriffe als Schlag gegen die russische Wirtschaft.

Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg

Dallas - US-Präsident Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner mit kämpferischen Worten und Geldanreizen um Wähler geworben. "Ich bitte euch, so zu tun, als stünde ich auf dem Stimmzettel", sagte Trump bei seiner Rede in Dallas im US-Bundesstaat Texas angesichts der bevorstehenden Kongresswahl. Für den Fall, dass die Republikaner gewinnen, versprach Trump allen erwachsenen US-Bürgerinnen und -Bürgern im Land 5.000 Dollar.

August 2026 wärmster Monat seit Messbeginn

Bonn - Der vergangene Monat ist der weltweit wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Mit einer globalen durchschnittlichen Lufttemperatur von 16,96 Grad Celsius war er zudem der wärmste jemals gemessene Monat - gleichauf mit dem Juli 2023, wie der Klimawandel-Dienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte. Die Weltmeere erreichten im vergangenen Monat zudem mit einer Meeresoberflächentemperatur von 21,07 Grad (Monatsschnitt) einen Wärmerekord.

BSW will in Sachsen-Anhalt mit AfD sprechen

Magdeburg - Nach der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat das BSW ein Angebot zu Gesprächen mit der AfD angenommen. Wie ein Sprecher Mittwochabend mitteilte, sprach sich der Landesvorstand einstimmig für Gespräche aus. "Beim Treffen mit der AfD werden wir uns über die Themen Energieversorgung, Bildung und Friedenspolitik austauschen." Angaben zu Ort und Zeitpunkt machte er nicht. CDU, SPD, Grüne und Linke hatten zuvor eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen.

EZB dürfte Leitzins zum zweiten Mal heuer anheben

Berlin - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins am Donnerstag (10. September) voraussichtlich anheben. Nahezu einhellig erwarten die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Auch an den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung fest eingepreist. Die Sitzung des EZB-Rats findet nicht wie üblich in Frankfurt statt - sondern in Berlin.

Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta

Madrid - Der spanische Geheimdienst CNI hat die Behörden in Ceuta einen Tag vor der Migrantenmassenankunft Ende Juli vor einem möglichen "Überfall über Land und Meer" auf die Nordafrika-Exklave gewarnt. Das geht aus geheimen Unterlagen hervor, die von der Regierung nun freigegeben wurden. Demnach informierte der CNI am 29. Juli sowohl die Regierungsvertretung in Ceuta als auch die Polizeieinheit Guardia Civil über Aufrufe in sozialen Medien, am folgenden Tag die Grenze zu überqueren.

Apple bringt erstes auffaltbares iPhone heraus

Cupertino - Apple steigt ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones ein. Das neue Telefon mit dem Namen iPhone Duo hat ungefähr die Abmessungen eines Reisepasses - jeweils auf- und zusammengeklappt mit Displays innen und außen. Mit einem Preis ab 2.299 Euro ist es das bisher teuerste iPhone-Modell. Der erst seit wenigen Tagen amtierende neue Apple-Chef John Ternus geht mit dem iPhone Duo seine erste große Wette ein. Vorgestellt wurde am Mittwoch auch die nächste Generation des iPhone Pro.

Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland

London/Ottawa/Paris - Der Streit um die umstrittene israelische Siedlungspolitik im Westjordanland eskaliert. Nachdem Großbritannien, Frankreich und Kanada am Dienstag ein Importverbot für Waren aus israelischen Siedlungen im Westjordanland angekündigt hatten, erklärte Israels Regierung, sie werde das britische Konsulat in Ostjerusalem schließen. Insgesamt unterstützen zwölf westliche Länder die Handelsbeschränkungen - Österreich ist nicht darunter. Acht muslimische Länder begrüßen den Schritt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red