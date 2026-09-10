Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg

Dallas - US-Präsident Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner mit kämpferischen Worten und Geldanreizen um Wähler geworben. "Ich bitte euch, so zu tun, als stünde ich auf dem Stimmzettel", sagte Trump bei seiner Rede in Dallas im US-Bundesstaat Texas angesichts der bevorstehenden Kongresswahl. Für den Fall, dass die Republikaner gewinnen, versprach Trump allen erwachsenen US-Bürgerinnen und -Bürgern im Land 5.000 Dollar (4.291,11 Euro).

August 2026 wärmster Monat seit Messbeginn

Bonn - Der vergangene Monat ist der weltweit wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Mit einer globalen durchschnittlichen Lufttemperatur von 16,96 Grad Celsius war er zudem der wärmste jemals gemessene Monat - gleichauf mit dem Juli 2023, wie der Klimawandel-Dienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte. Die Weltmeere erreichten im vergangenen Monat zudem mit einer Meeresoberflächentemperatur von 21,07 Grad (Monatsschnitt) einen Wärmerekord.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum

Sumy/Sotschi - Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.

Strabag und Porr unter 100 größten Baufirmen der Welt

Wien - Der Bausektor hat zuletzt geschwächelt. Das gilt nicht nur für Österreich, sondern für die größten 100 Firmen der Branche weltweit. Deren Gesamtumsatz ging 2025 im Vergleich mit dem Jahr davor um 0,4 Prozent auf 1,972 Billionen Dollar (aktuell rund 1,7 Billionen Euro) zurück. Aus Österreich gehörten die heimischen Bauriesen Strabag und Porr weiterhin den Top 100 an, berichtet die Unternehmensberatung Deloitte am Donnerstag. Die Strabag landete auf Rang 21, Porr auf Platz 52.

IHS-Chef Bonin schlägt AMS-Jobangebote für Beschäftigte vor

Wien - Wenn es nach IHS-Chef Holger Bonin geht, sollte das Arbeitsmarktservice (AMS) künftig auch aktiv Beschäftigte bei der Jobsuche unterstützen. Angesichts des demografischen Wandels müsse die Arbeitsmarktpolitik bereits Erwerbstätige in Stellen vermitteln, in denen ihre Fähigkeiten produktiver eingesetzt werden, sagt er im Podcast "Geht so. Passt schon. Oder?". Konkret schlägt Bonin vor, dass das AMS Arbeitnehmern einmal im Jahr per Newsletter passende Joboptionen übermittelt.

Prozessauftakt um riesige Cannabis-Plantage in Wien-Liesing

Wien - Am Landesgericht wird am Donnerstag der Prozess um die mutmaßlich größte Wiener Cannabis-Plantage der jüngeren Kriminalgeschichte eröffnet. Die Angeklagten sollen im Frühjahr 2024 eine Lagerhalle in Wien-Liesing angemietet und zur Aufzucht von Cannabispflanzen umfunktioniert haben. Die Ernte wurde dann gewinnbringend verkauft. Laut Anklage wurde für das Geschäftsmodell eine eigene Gesellschaft gegründet, die Erlöse wurden - entsprechend verschleiert - sogar versteuert.

ÖIF-Immobilien - Prozess vor Abschluss

Wien - Der Prozess um mehrere mutmaßlich zu günstig veräußerte Immobilien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wird am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Angeklagt sind fünf Personen - darunter ein Ex-ÖIF-Geschäftsführer - und zwei Verbände wegen Untreue bzw. Anstiftung und Beteiligung daran. Sie sollen einen Schaden von mehr als zehn Mio. Euro verursacht haben. Nach über zwei Jahren Verhandlung könnte es ein Urteil geben.

ORF-"Zukunftsforum" startet im Ministerium

Wien - Im Kultur- und Medienministerium beginnt am Donnerstag ein zweitägiges "Zukunftsforum", bei dem Grundlagen für eine größere ORF-Reform erarbeitet werden sollen. In mehreren Keynotes, Panels und Arbeitsgruppen sollen wesentliche Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft besprochen werden. Dabei geht es etwa um den Umgang mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, künftige Strukturen und Finanzierungsmodelle und um Kooperationen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red