ORF-"Zukunftsforum" im Ministerium gestartet

Wien - Im Medienministerium hat am Donnerstag ein zweitägiges "Zukunftsforum" begonnen, bei dem Grundlagen für eine ORF-Gesamtreform erarbeitet werden sollen. In Keynotes, Panels und Arbeitsgruppen sollen wesentliche Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft besprochen werden. Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) peilt einen schlankeren, digitaleren, transparenteren, unabhängigeren und bürgernäheren ORF an, sagte er vor Medienvertretern.

Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg

Dallas - US-Präsident Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner mit kämpferischen Worten und Geldanreizen um Wähler geworben. "Ich bitte euch, so zu tun, als stünde ich auf dem Stimmzettel", sagte Trump bei seiner Rede in Dallas im US-Bundesstaat Texas angesichts der bevorstehenden Kongresswahl. Für den Fall, dass die Republikaner gewinnen, versprach Trump allen erwachsenen US-Bürgerinnen und -Bürgern im Land 5.000 Dollar (4.291,11 Euro).

Weinernte um ein Viertel niedriger als im Langzeitschnitt

Wien - Die erwartete Weinernte fällt heuer aufgrund der Rekordtrockenheit so gering aus wie zuletzt im Jahr 2010. Die Winzer rechnen mit 1,7 Mio. Hektoliter, das sind um 28 Prozent weniger Wein als im Schnitt der Jahre 2021 bis 2025. "Die extreme Trockenheit hat deutliche Spuren hinterlassen. Die Beeren sind vielfach sehr klein", sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager am Donnerstag in Wien. Im Vorjahr gab es mit rund 2,6 Mio. Hektoliter fast eine Rekordernte.

Prozessauftakt um riesige Cannabis-Plantage in Wien-Liesing

Wien - Am Landesgericht hat am Donnerstag der Prozess um die mutmaßlich größte Wiener Cannabis-Plantage der jüngeren Kriminalgeschichte begonnen. Die zwei Hauptangeklagten sollen im Frühjahr 2024 eine über 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Wien-Liesing angemietet und zur illegalen Aufzucht von Cannabispflanzen umfunktioniert haben, um die Ernte gewinnbringend zu verkaufen. Die gesamte Anlage sei "wie eine Vollpension" ausgestattet gewesen, sagte die Staatsanwältin eingangs.

August 2026 wärmster Monat seit Messbeginn

Bonn - Der vergangene Monat ist der weltweit wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Mit einer globalen durchschnittlichen Lufttemperatur von 16,96 Grad Celsius war er zudem der wärmste jemals gemessene Monat - gleichauf mit dem Juli 2023, wie der Klimawandel-Dienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte. Die Weltmeere erreichten im vergangenen Monat zudem mit einer Meeresoberflächentemperatur von 21,07 Grad (Monatsschnitt) einen Wärmerekord.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum

Sumy/Sotschi - Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.

Frau ertrinkt in überflutetem Auto in Friaul

Rom/Udine - Norditalien kämpft mit den Folgen heftiger Unwetter. Starkregen, Sturmböen und Tornados haben in mehreren Regionen Straßen unter Wasser gesetzt, Bäume entwurzelt und Gebäude beschädigt. Eine Frau ist in dem friaulischen Badeort Latisana in ihrem Auto ertrunken. Der Wagen war in einer überfluteten Unterführung eingeschlossen worden.

ÖIF-Immobilien - Prozess vor Abschluss

Wien - Der Prozess um mehrere mutmaßlich zu günstig veräußerte Immobilien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht fortgesetzt worden. Angeklagt sind fünf Personen - darunter ein Ex-ÖIF-Geschäftsführer - und zwei Verbände wegen Untreue bzw. Anstiftung und Beteiligung daran. Sie sollen einen Schaden von mehr als zehn Mio. Euro verursacht haben. Nach über zwei Jahren Verhandlung soll es am Nachmittag ein Urteil geben.

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red