Weiterer Mann sollte bei tödlichem Missbrauch dabei sein

Wels/Wien - Im Fall eines 51-Jährigen, der seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt haben soll, gibt es einen dritten Mann, der am Tatabend teilnehmen sollte. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels der APA nach einem Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann sei aber nicht am Tatort erschienen. Dazu, ob es weitere Tatverdächtige gebe, halten sich die Ermittlungsbehörden bedeckt.

Sexualstrafrecht soll bald verschärft werden

Wien - Zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts wird noch im September eine Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit beginnen, bestätigte das Justizministerium am Donnerstag gegenüber der APA. Geklärt werden soll, ob hinsichtlich Missbrauchsdarstellungen gesetzlicher Handlungsbedarf bestehe. Auch Strafbestimmungen gegen Deepfakes seien neu zu regeln, kündigte Anna Sporrer (SPÖ) in einem Interview mit der "ZIB2" Mittwochabend an. "Das werden wir jetzt in Angriff nehmen."

ORF-"Zukunftsforum" im Ministerium gestartet

Wien - Im Medienministerium hat am Donnerstag ein zweitägiges "Zukunftsforum" begonnen, bei dem Grundlagen für eine ORF-Gesamtreform erarbeitet werden sollen. In Keynotes, Panels und Arbeitsgruppen sollen wesentliche Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft besprochen werden. Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) peilt einen schlankeren, digitaleren, transparenteren, unabhängigeren und bürgernäheren ORF an, sagte er vor Medienvertretern.

Politische Islam-Influencer im Fokus der Dokustelle

Wien - Die Dokumentationsstelle Politischer Islam hat am Donnerstag ihren Jahresbericht für 2025 vorgelegt. Er fokussiert diesmal auf Influencer und die Beeinflussung von Wissensbeständen wie etwa Wikipedia. Auch die Rolle staatlicher Religionsbehörden wurde untersucht. Leiterin Lisa Fellhofer sprach von einer Professionalisierung von Akteuren und Netzwerken. Islamistische Ideologie werde zunehmend mit Lifestyle verbunden. Für die aktuelle Verbotsdebatte zeigte sie sich offen.

Prozessauftakt um riesige Cannabis-Plantage in Wien-Liesing

Wien - Am Landesgericht hat am Donnerstag der Prozess um die mutmaßlich größte Wiener Cannabis-Plantage der jüngeren Kriminalgeschichte begonnen. Die zwei Hauptangeklagten sollen im Frühjahr 2024 eine über 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Wien-Liesing übernommen und zur illegalen Aufzucht von Cannabispflanzen umfunktioniert haben, um die Ernte gewinnbringend zu verkaufen. Die zwei Männer im Alter von 42 und 46 Jahren sprechen dagegen von einem "legalen Forschungsbetrieb".

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum

Sumy/Sotschi - Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.

Weinernte um ein Viertel niedriger als im Langzeitschnitt

Wien - Die erwartete Weinernte fällt heuer aufgrund der Rekordtrockenheit so gering aus wie zuletzt im Jahr 2010. Die Winzer rechnen mit 1,7 Mio. Hektoliter, das sind um 28 Prozent weniger Wein als im Schnitt der Jahre 2021 bis 2025. "Die extreme Trockenheit hat deutliche Spuren hinterlassen. Die Beeren sind vielfach sehr klein", sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager am Donnerstag in Wien. Im Vorjahr gab es mit rund 2,6 Mio. Hektoliter noch fast eine Rekordernte.

Island will kommerziellen Walfang beenden

Reykjavik - Island will den kommerziellen Walfang beenden. Die Regierung in Reykjavik will im Februar einen Gesetzentwurf für ein dauerhaftes Verbot einbringen, kündigte sie auf ihrer Internetseite an. Der Walfang in dem Inselstaat sorgt seit Jahren für Proteste von Tierschützern und Prominenten. Kommt es zum Verbot, würden nur noch Norwegen und Japan den Walfang kommerziell betreiben. Die isländische Regierung verfügt über eine eigene Mehrheit im Parlament.

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red