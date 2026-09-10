ÖIF-Immobilien - Mehrere Jahre Haft wegen Untreue

Wien - Der Untreue-Prozess um mehrere mutmaßlich zu günstig veräußerte Immobilien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hat am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht mit mehreren Schuldsprüchen geendet. Ein Ex-ÖIF-Geschäftsführer und ein weiterer Angeklagter fassten je vier Jahre Haft aus, ein Dritter zweieinhalb. Zwei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Die Verurteilten sollen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben.

ORF-"Zukunftsforum" im Ministerium gestartet

Wien - Im Medienministerium hat am Donnerstag ein zweitägiges "Zukunftsforum" begonnen, bei dem Grundlagen für eine ORF-Reform erarbeitet werden. In Panels und Arbeitsgruppen besprechen rund 200 Personen wesentliche Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft. Wann mit einer tatsächlichen Reform zu rechnen ist, ließ Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) offen. Er peilt einen schlankeren, digitaleren, unabhängigeren und bürgernäheren ORF an.

Politische Islam-Influencer im Fokus der Dokustelle

Wien - Die Dokumentationsstelle Politischer Islam hat am Donnerstag ihren Jahresbericht für 2025 vorgelegt. Er fokussiert diesmal auf Influencer und die Beeinflussung von Wissensbeständen wie etwa Wikipedia. Auch die Rolle staatlicher Religionsbehörden wurde untersucht. Leiterin Lisa Fellhofer sprach von einer Professionalisierung von Akteuren und Netzwerken. Islamistische Ideologie werde zunehmend mit Lifestyle verbunden. Für die aktuelle Verbotsdebatte zeigte sie sich offen.

Deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt zu Strom-Sabotage

Karlsruhe - Nach einer Reihe von Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Verdächtigen übernommen. Wegen der besonderen Bedeutung habe die Karlsruher Behörde den Fall übernommen, hieß es. Unter anderem gehe es um den Verdacht verfassungsfeindlicher Sabotage. Ein 48-Jähriger soll an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht haben, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren.

Zahl der irregulären EU-Grenzübertritte sinkt deutlich

Warschau - Die EU-Behörde Frontex hat in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres mehr als ein Drittel weniger illegale Grenzübertritte an den Außengrenzen Europas verzeichnet. Mehr als 74.000 unerlaubte Einreisen bedeuteten einen Rückgang von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte die EU-Grenzschutzagentur am Donnerstag in Warschau mit.

Teheran setzt Frachtgebühr für ausländische Schiffe aus

Teheran - Der Iran hat einem Medienbericht zufolge eine Frachtgebühr von zehn Prozent für ausländische Schiffe vorübergehend ausgesetzt, die Öl, Gas und flüssige Erdölprodukte transportieren. Es handelt sich dabei um Lieferungen in den oder aus dem Iran, wie die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars meldet. Dem Bericht nach soll die Aussetzung die Transportkosten senken und ausländische Reedereien ermutigen, weiterhin Güter in den oder aus dem Iran zu befördern.

25 Tote bei Brand auf Frachter in Ostchina

Qingdao - Bei einem Brand auf einem Frachtschiff in der ostchinesischen Stadt Qingdao sind staatlichen Medien zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Von den 42 Menschen an Bord wurden zwölf in Sicherheit gebracht, fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, meldete die Agentur Xinhua am Donnerstag. Das Feuer war zu Mittag auf einem ausländischen Schiff während Reparatur- und Inspektionsarbeiten in einer Werft ausgebrochen. Der Brand sei am frühen Nachmittag gelöscht worden.

"System" der Bereicherung: Feuerwehrfunktionäre vor Gericht

Wels - Der ehemalige Kommandant und der Ex-Kassier einer Feuerwehr im Bezirk Wels-Land stehen wegen diverser Malversationen vor Gericht. So geht es um auf Feuerwehrkosten geleaste Fahrzeuge die privat genutzt wurden, oder um Gratis-Poolbefüllungen für Kameraden und Lokalpolitiker. Die Liste der Vorwürfe umfasst Betrug und Untreue, Veruntreuung und schweren gewerbsmäßigen Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft sieht ein "System der Bereicherung". Der Prozess dürfte vertagt werden.

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red