ÖIF-Immobilien - Mehrere Jahre Haft wegen Untreue

Wien - Der Untreue-Prozess um mehrere mutmaßlich zu günstig veräußerte Immobilien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hat am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht mit mehreren Schuldsprüchen geendet. Ein Ex-ÖIF-Geschäftsführer und ein weiterer Angeklagter fassten je vier Jahre Haft aus, ein Dritter zweieinhalb. Zwei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Die Verurteilten sollen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben.

"Zukunftsforum": Politik und Branche diskutierten über ORF

Wien - Im Medienministerium ist am Donnerstag der erste Tag des zweitägigen "Zukunftsforums" über die Bühne gegangen. Dabei werden Grundlagen für eine ORF-Reform erarbeitet. In Panels und Arbeitsgruppen besprechen rund 200 Personen Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft. Wann mit einer tatsächlichen Reform zu rechnen ist, ließ Medienminister Andreas Babler (SPÖ) offen. Er peilt einen schlankeren, digitaleren, unabhängigeren und bürgernäheren ORF an.

Politische Islam-Influencer im Fokus der Dokustelle

Wien - Die Dokumentationsstelle Politischer Islam hat am Donnerstag ihren Jahresbericht für 2025 vorgelegt. Er fokussiert diesmal auf Influencer und die Beeinflussung von Wissensbeständen wie etwa Wikipedia. Auch die Rolle staatlicher Religionsbehörden wurde untersucht. Leiterin Lisa Fellhofer sprach von einer Professionalisierung von Akteuren und Netzwerken. Islamistische Ideologie werde zunehmend mit Lifestyle verbunden. Für die aktuelle Verbotsdebatte zeigte sie sich offen.

25 Jahre nach 9/11 Hunderte Opfer weiter nicht identifiziert

New York - Auch 25 Jahre nach den verheerenden Anschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York werden weiterhin Opfer aus den Trümmern identifiziert. Erst im August 2026 konnten die Ermittler sterbliche Überreste mit Hilfe neuer Technologie einer Frau zuordnen. In den zurückliegenden 25 Jahren seien insgesamt mehr als 1.600 Menschen etwa anhand von Knochenresten identifiziert worden. Bei den Anschlägen kamen 2.753 Menschen in New York City ums Leben.

Houthi nehmen wichtige Hafenstadt Mokka im Jemen ein

Washington/Teheran - Die Houthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten zufolge die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemens eingenommen. Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert damit einen wichtigen Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres. Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Houthi gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, und verbündete Milizen.

Deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt zu Strom-Sabotage

Karlsruhe - Nach einer Reihe von Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Verdächtigen übernommen. Wegen der besonderen Bedeutung habe die Karlsruher Behörde den Fall übernommen, hieß es. Unter anderem gehe es um den Verdacht verfassungsfeindlicher Sabotage. Ein 48-Jähriger soll an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht haben, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren.

Zahl der irregulären EU-Grenzübertritte sinkt deutlich

Warschau - Die EU-Behörde Frontex hat in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres mehr als ein Drittel weniger illegale Grenzübertritte an den Außengrenzen Europas verzeichnet. Mehr als 74.000 unerlaubte Einreisen bedeuteten einen Rückgang von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte die EU-Grenzschutzagentur am Donnerstag in Warschau mit.

Teheran setzt Frachtgebühr für ausländische Schiffe aus

Teheran - Der Iran hat einem Medienbericht zufolge eine Frachtgebühr von zehn Prozent für ausländische Schiffe vorübergehend ausgesetzt, die Öl, Gas und flüssige Erdölprodukte transportieren. Es handelt sich dabei um Lieferungen in den oder aus dem Iran, wie die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars meldet. Dem Bericht nach soll die Aussetzung die Transportkosten senken und ausländische Reedereien ermutigen, weiterhin Güter in den oder aus dem Iran zu befördern.

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red