USA gedenken der Opfer des 11. September 2001

Washington/New York - 25 Jahre nach den terroristischen Anschlägen auf die USA gedenken Amerikaner und Amerikanerinnen am Freitag der Opfer des 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump wird bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon in der Nähe von Washington D.C. erwartet. In New York sollen Angehörige in der Früh am Ort des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers die Namen der Getöteten verlesen. Bei der islamistischen Terrorattacke starben vor 25 Jahren fast 3.000 Menschen.

Mehrere Tote und Verletzte nach Busunfall in der Schweiz

Bern - Auch Stunden nach dem tödlichen Busunglück in Graubünden in der Schweiz war die Zahl der Opfer weiterhin unklar. Die Polizei sprach lediglich von mehreren Toten und Verletzten und verwies darauf, dass die genaue Opferzahl erst Freitagvormittag bekanntgegeben wird. Zuvor müssten noch die Angehörigen informiert werden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht. Die Bergung der Leichen dauerte bis in die späten Abendstunden.

Ölpreise über 100 Dollar/Fass, Spritpreise vorerst stabil

Sydney/Wien - Am Freitag ist der Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen, und das könnte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein, warnt der Energieexperte Walter Boltz. An den österreichischen Tankstellen blieben die Preise am gestrigen Donnerstag allerdings stabil, nachdem sie zuvor leicht angestiegen waren. Diesel kostete, wie am Vortag, 2,168 Euro/Liter, bei Benzin wurden 1,918 Euro verrechnet (nach 1,934 Euro am Vortag).

Neue Funde im prähistorischen Salzbergwerk von Hallstatt

Hallstatt/Wien - Auf der Suche nach Überresten des prähistorischen Salzabbaus in Hallstatt haben Archäologen des Naturhistorischen Museums (NHM) bei Sondierungsbohrungen einen riesigen Komplex von Abbaukammern aus der Eisenzeit entdeckt. Es handelt sich um mehrere parallel verlaufende Kammern, die sich über 300 Meter erstrecken. Am Wochenende (12.-13.9.) informieren die Forschenden bei der Veranstaltung "Archäologie am Berg" am Hallstätter Salzberg wieder über ihre Arbeit.

Rechtsextreme Tathandlungen weiter gestiegen

Wien - Die Zahl der rechtsextremen Tathandlungen ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr legten sie in den ersten sechs Monaten um beinahe zehn Prozent auf 862 zu (1. HJ 2025: 787), wie aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz hervorgeht. Damit liegt das erste Halbjahr im Trend der vergangenen Jahre. Wurden 2023 insgesamt noch 1.208 registriert, waren es 2024 1.486 und im vergangenen Jahr 1.986.

Wohl keine OSZE-Wahlbeobachtungsmission bei US-Kongresswahl

Warschau/Kopenhagen/Wien - Bei der US-Kongresswahl wird es wohl keine Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben. Dies verlautete aus dem Umfeld der Parlamentarischen Versammlung der OSZE gegenüber der APA. Man rechne nicht mehr mit einer Einladung durch die US-Regierung, hieß es. Als OSZE-Mitglied haben sich die USA grundsätzlich verpflichtet, Beobachter ins Land zu lassen. Mit seinem Verhalten folgt Washington dem Vorbild autoritärer Staaten wie Russland.

Zwei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen

Tula/Wolgograd - Infolge ukrainischer Drohnenangriffe sind in der russischen Region Tula mindestens zwei Menschen getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur von Tula, Dmitri Miljajew, bei Telegram mit. Allein über dem südlich von Moskau gelegenen Gebiet seien 26 Drohnen abgeschossen worden. Ein Logistikzentrum des Internethändlers Ozon in Saratow an der Wolga wurde ebenfalls angegriffen.

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red