OeNB revidiert Prognosen für BIP und Inflation nach unten

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation für das Jahr 2026 leicht nach unten revidiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer nach Ansicht der Ökonomen um 0,5 Prozent wachsen, teilte die Notenbank am Freitag mit. Im Juni hatte die OeNB noch ein BIP-Plus von 0,6 Prozent prognostiziert. Grund für die Abwärtsrevision seien die inzwischen niedriger ausgewiesenen BIP-Zahlen für das erste Halbjahr 2026.

Österreichische Niger-Geisel soll freikommen

Agadez/Wien - Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der im Jänner 2025 entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

USA gedenken der Opfer des 11. September 2001

Washington/New York - 25 Jahre nach den terroristischen Anschlägen auf die USA gedenken Amerikaner und Amerikanerinnen am Freitag der Opfer des 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump wird bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon in der Nähe von Washington D.C. erwartet. In New York sollen Angehörige in der Früh am Ort des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers die Namen der Getöteten verlesen. Bei der islamistischen Terrorattacke starben vor 25 Jahren fast 3.000 Menschen.

Houthi-Miliz kontrolliert wichtige Meerenge Bab al-Mandab

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben eines örtlichen Regierungsvertreters in der Meerenge Bab al-Mandab strategisch wichtige Orte eingenommen und damit die Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsstraße übernommen. Boote mit Houthi-Kämpfern hätten die auch unter dem Namen Perim bekannte Insel Mayyun erreicht, erklärte er am Freitag. Es wurde auch von der Einnahme des Küstenortes Dhubab berichtet, der gemeinsam mit der Insel als Schlüssel zur Meerenge gilt.

Grüne drängen auf Klimagesetz und Hitzeschutz

Wien - Die Grünen drängen auf ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen, einen engagierten Kampf gegen die Trockenheit und Hitzeschutzmaßnahmen als Vorbereitung auf den kommenden Sommer. In der von ihnen beantragten Sondersitzung des Nationalrats am Montag werden sie dafür einen Dringlichen Antrag einbringen. In einer Pressekonferenz am Freitag warf Partei- und Klubchefin Leonore Gewessler der Bundesregierung Untätigkeit vor, während die FPÖ die Menschen sogar verhöhne.

Fünf Tote nach Busunfall in der Schweiz

Bern - Bei dem schweren Reisebusunfall in der Schweiz sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag berichtete. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag am Spätnachmittag. Insgesamt seien 45 Personen in dem niederländischen Bus gewesen. Zur Unglücksursache machte die Polizei keine Angaben.

Nur in Wien erste Problemfälle bei Kopftuchverbot an Schulen

Wien - Das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 hat in der ersten Unterrichtswoche im Osten den meisten Schulen keine größeren Probleme bereitet, so die Einschätzung aus der Gewerkschaft gegenüber der APA. Im Burgenland und in Niederösterreich war die Lage demnach insgesamt ruhig, in Wien wurde allerdings aus den Pflichtschulen bereits von ersten Härtefällen berichtet. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft sind unterdessen Meldungen über erste rassistische Übergriffe eingegangen.

Ölpreise über 100 Dollar/Fass, Spritpreise vorerst stabil

Sydney/Wien - Am Freitag ist der Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen, und das könnte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein, warnt der Energieexperte Walter Boltz. An den österreichischen Tankstellen blieben die Preise am gestrigen Donnerstag allerdings stabil, nachdem sie zuvor leicht angestiegen waren. Diesel kostete, wie am Vortag, 2,168 Euro/Liter, bei Benzin wurden 1,918 Euro verrechnet (nach 1,934 Euro am Vortag).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red