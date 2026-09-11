USA gedenken der Opfer des 11. September 2001

Washington/New York - 25 Jahre nach den terroristischen Anschlägen auf die USA gedenken Amerikaner und Amerikanerinnen am Freitag der Opfer des 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump wird bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon in der Nähe von Washington D.C. erwartet. In New York sollen Angehörige in der Früh am Ort des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers die Namen der Getöteten verlesen. Bei der islamistischen Terrorattacke starben vor 25 Jahren fast 3.000 Menschen.

OeNB revidiert Prognosen für BIP und Inflation nach unten

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation für das Jahr 2026 leicht nach unten revidiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer nach Ansicht der Ökonomen um 0,5 Prozent wachsen, teilte die Notenbank am Freitag mit. Im Juni hatte die OeNB noch ein BIP-Plus von 0,6 Prozent prognostiziert. Die Inflationsprognose wurde indessen von 3,2 auf 3,0 Prozent für 2026 zurückgenommen.

Österreichische Niger-Geisel soll freikommen

Agadez/Wien - Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der im Jänner 2025 entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

Bub nach Fenstersturz in Wien schwer verletzt

Wien - In Wien-Favoriten ist am Freitagvormittag ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt. Der eineinhalb Jahre alte Bub zog sich beim Aufprall auf den Gehsteig schwere Verletzungen zu, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Frakturen und Prellungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Rettung war der Bub beim Eintreffen der Einsatzkräfte wach und ansprechbar, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Wiederaufbau nach Himalaya-Sturzflut: Vier Milliarden Euro

Kathmandu - Die nepalesische Regierung schätzt die Kosten für den Wiederaufbau nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya auf umgerechnet 4,12 Milliarden Euro. Davon würden etwa umgerechnet knapp 50 Millionen Euro für den kurzfristigen Wiederaufbau in den kommenden sechs Monaten und mehr als vier Milliarden Euro für den längerfristigen Wiederaufbau benötigt, sagte ein nepalesischer Außenamtssprecher am Freitag.

Fünf Tote nach Busunfall in der Schweiz

Bern - Bei dem schweren Reisebusunfall in der Schweiz sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag berichtete. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag am Spätnachmittag. Insgesamt seien 45 Personen in dem niederländischen Bus gewesen. Zur Unglücksursache machte die Polizei keine Angaben.

Houthi-Miliz kontrolliert wichtige Meerenge Bab al-Mandab

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben eines örtlichen Regierungsvertreters in der Meerenge Bab al-Mandab strategisch wichtige Orte eingenommen und damit die Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsstraße übernommen. Boote mit Houthi-Kämpfern hätten die auch unter dem Namen Perim bekannte Insel Mayyun erreicht, erklärte er am Freitag. Es wurde auch von der Einnahme des Küstenortes Dhubab berichtet, der gemeinsam mit der Insel als Schlüssel zur Meerenge gilt.

Rechtsextreme Tathandlungen weiter gestiegen

Wien - Die Zahl der rechtsextremen Tathandlungen ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr legten sie in den ersten sechs Monaten um beinahe zehn Prozent auf 862 zu (1. HJ 2025: 787), wie aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz hervorgeht. Damit liegt das erste Halbjahr im Trend der vergangenen Jahre. Wurden 2023 insgesamt noch 1.208 registriert, waren es 2024 1.486 und im vergangenen Jahr 1.986.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red