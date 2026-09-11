Betrüger stahlen hunderte Identitäten für ihre Geschäfte

Wien - Ermittlern des Wiener Landeskriminalamts ist die Festnahme von Betrügern gelungen, die hunderte Identitäten gestohlen haben, um ihre kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Die drei Haupttäter, denen am 22. September im Straflandesgericht bereits der Prozess gemacht wird, sollen Ausweise gefälscht, diese verkauft oder sie für Kontoöffnungen genutzt haben. Damit bestellten sie hochpreisige Mobiltelefone, zahlten sie nicht, aber verkauften sie lukrativ, so Ermittler.

USA gedenken der Opfer des 11. September 2001

Washington/New York - 25 Jahre nach den terroristischen Anschlägen auf die USA gedenken Amerikaner und Amerikanerinnen am Freitag der Opfer des 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump wird bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon in der Nähe von Washington D.C. erwartet. In New York sollen Angehörige in der Früh am Ort des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers die Namen der Getöteten verlesen. Bei der islamistischen Terrorattacke starben vor 25 Jahren fast 3.000 Menschen.

OeNB revidiert Prognosen für BIP und Inflation nach unten

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation für das Jahr 2026 leicht nach unten revidiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer nach Ansicht der Ökonomen um 0,5 Prozent wachsen, teilte die Notenbank am Freitag mit. Im Juni hatte die OeNB noch ein BIP-Plus von 0,6 Prozent prognostiziert. Die Inflationsprognose wurde indessen von 3,2 auf 3,0 Prozent für 2026 zurückgenommen.

Anschlagspläne in Österreich? Anklage gegen Hamas-Mitglieder

Österreich/Berlin - Zum zweiten Jahrestag des Überfalls auf Israel soll die Hamas im vergangenen Jahr in Deutschland oder Österreich einen Mordanschlag auf Repräsentanten Israels, Juden oder Unterstützter geplant haben. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Berlin nun Anklage gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation erhoben. In Wine wurde in dem Fall im November 2025 ein Waffendepot ausgehoben.

Fünf Tote nach Busunfall in der Schweiz

Bern - Fünf Menschen sind bei einem schweren Reisebusunfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Die 40 anderen Personen an Bord wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der Reisebus aus den Niederlanden verunglückte am späten Donnerstagnachmittag. Angaben zur Unglücksursache machte die Polizei nicht.

Houthi-Miliz kontrolliert wichtige Meerenge Bab al-Mandab

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben eines örtlichen Regierungsvertreters in der Meerenge Bab al-Mandab strategisch wichtige Orte eingenommen und damit die Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsstraße übernommen. Boote mit Houthi-Kämpfern hätten die auch unter dem Namen Perim bekannte Insel Mayyun erreicht, erklärte er am Freitag. Es wurde auch von der Einnahme des Küstenortes Dhubab berichtet, der gemeinsam mit der Insel als Schlüssel zur Meerenge gilt.

Land Oberösterreich übernimmt Flughafen Linz zur Gänze

Linz - Das Land Oberösterreich übernimmt den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Linzer Flughafen und wird damit Alleineigentümer. Das teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. In weiterer Folge wird eine Teilprivatisierung von bis zu 49 Prozent angestrebt. Der vorläufige Kaufpreis liegt bei 1,325 Mio. Euro.

Bub nach Fenstersturz in Wien schwer verletzt

Wien - In Wien-Favoriten ist am Freitagvormittag ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt. Der eineinhalb Jahre alte Bub zog sich beim Aufprall auf den Gehsteig schwere Verletzungen zu, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Frakturen und Prellungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Rettung war der Bub beim Eintreffen der Einsatzkräfte wach und ansprechbar, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

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red