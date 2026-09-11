USA gedenken der Opfer des 11. September 2001

Washington/New York - Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen haben die USA 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Opfer gedacht. Im Zentrum der Gedenkveranstaltungen standen erneut die Orte, die damals angegriffen wurden: das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington sowie ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf das ein Flugzeug abgestürzt war. Bei der islamistischen Terrorattacke starben fast 3.000 Menschen.

Österreichische Niger-Geisel soll freikommen

Agadez/Wien/Bern - Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der im Jänner 2025 entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

Betrüger stahlen hunderte Identitäten für ihre Geschäfte

Wien - Ermittlern des Wiener Landeskriminalamts ist die Festnahme von Betrügern gelungen, die hunderte Identitäten gestohlen haben, um ihre kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Die drei Haupttäter, denen am 22. September im Straflandesgericht bereits der Prozess gemacht wird, sollen Ausweise gefälscht, diese verkauft oder sie für Kontoöffnungen genutzt haben. Damit bestellten sie hochpreisige Mobiltelefone, zahlten sie nicht, aber verkauften sie lukrativ, so Ermittler.

30 Leichen nach Brand auf philippinischer Fähre gefunden

Manila - Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen sind Behördenangaben zufolge mindestens 30 Leichen an Bord entdeckt worden. Dabei handle es sich um eine "erste Zählung", teilte die philippinische Küstenwache am Freitag mit. Es sei mit der Bergung und Überführung der Körper begonnen worden. Das Feuer auf der "MV June Aster" war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

E-Bikerin in Tirol stirbt nach Sturz in Klinik

Strassen/Innsbruck - Nach einem Sturz mit ihrem E-Bike am Drauradweg in Strassen in Osttirol am Dienstag ist eine 58-jährige Italienerin am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Freitag. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache an. Die Frau war schwerst am Kopf verletzt worden.

Fünf Tote nach Busunfall in der Schweiz

Bern - Fünf Menschen sind bei einem schweren Reisebusunfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Die 40 anderen Personen an Bord wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der Reisebus aus den Niederlanden verunglückte am späten Donnerstagnachmittag. Angaben zur Unglücksursache machte die Polizei nicht.

Houthi-Miliz kontrolliert wichtige Meerenge Bab al-Mandab

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben eines örtlichen Regierungsvertreters in der Meerenge Bab al-Mandab strategisch wichtige Orte eingenommen und damit die Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsstraße übernommen. Boote mit Houthi-Kämpfern hätten die auch unter dem Namen Perim bekannte Insel Mayyun erreicht, erklärte er am Freitag. Es wurde auch von der Einnahme des Küstenortes Dhubab berichtet, der gemeinsam mit der Insel als Schlüssel zur Meerenge gilt.

Nur in Wien erste Problemfälle bei Kopftuchverbot an Schulen

Wien - Das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 hat in der ersten Unterrichtswoche im Osten den meisten Schulen keine größeren Probleme bereitet, so die Einschätzung aus der Gewerkschaft gegenüber der APA. Im Burgenland und in Niederösterreich war die Lage demnach insgesamt ruhig, in Wien wurde allerdings aus den Pflichtschulen bereits von ersten Härtefällen berichtet. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft sind unterdessen Meldungen über erste rassistische Übergriffe eingegangen.

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red