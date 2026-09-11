Trump verteidigt bei 9/11-Gedenkfeier Iran-Krieg

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump hat eine Gedenkfeier zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 dazu genutzt, um den Iran-Krieg zu verteidigen. "Wir werden niemals, niemals vergessen. Deshalb kämpfen wir heute. Wir haben keine Wahl. Es kann nur den Sieg geben", sagte der Republikaner in seiner Rede auf der Gedenkveranstaltung am Hauptsitz des Verteidigungsministeriums bei Washington, dem Pentagon. Der Iran werde nie eine Atomwaffe besitzen.

Österreichische Niger-Geisel soll freikommen

Agadez/Wien/Bern - Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der im Jänner 2025 entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

Betrüger stahlen hunderte Identitäten für ihre Geschäfte

Wien - Ermittlern des Wiener Landeskriminalamts ist die Festnahme von Betrügern gelungen, die hunderte Identitäten gestohlen haben, um ihre kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Die drei Haupttäter, denen am 22. September im Straflandesgericht bereits der Prozess gemacht wird, sollen Ausweise gefälscht, diese verkauft oder sie für Kontoöffnungen genutzt haben. Damit bestellten sie hochpreisige Mobiltelefone, zahlten sie nicht, aber verkauften sie lukrativ, so Ermittler.

Anschlagspläne in Österreich? Anklage gegen Hamas-Mitglieder

Österreich/Berlin - Zum zweiten Jahrestag des Überfalls auf Israel soll die Hamas im vergangenen Jahr in Deutschland oder Österreich einen Mordanschlag auf Repräsentanten Israels, Juden oder Unterstützter geplant haben. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Berlin nun Anklage gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation erhoben. In Wien wurde in dem Fall im November 2025 ein Waffendepot ausgehoben.

Ölpreise über 100 Dollar/Fass, Spritpreise vorerst stabil

Wien - Am Freitag ist der Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen, und das könnte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein, warnt der Energieexperte Walter Boltz. An den österreichischen Tankstellen blieben die Preise am gestrigen Donnerstag allerdings stabil, nachdem sie zuvor leicht angestiegen waren. Diesel kostete, wie am Vortag, 2,168 Euro/Liter, bei Benzin wurden 1,918 Euro verrechnet (nach 1,934 Euro am Vortag).

30 Leichen nach Brand auf philippinischer Fähre gefunden

Manila - Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen sind Behördenangaben zufolge mindestens 30 Leichen an Bord entdeckt worden. Dabei handle es sich um eine "erste Zählung", teilte die philippinische Küstenwache am Freitag mit. Es sei mit der Bergung und Überführung der Körper begonnen worden. Das Feuer auf der "MV June Aster" war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

Modi fordert von Putin Ende des Ukraine-Krieges

Neu-Delhi - Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hat Kremlchef Wladimir Putin erneut zu Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgefordert. Dialog und Diplomatie seien der richtige Weg, um Konflikte zu beenden, sagte Modi nach Angaben des indischen Außenministeriums bei einem Treffen mit Putin am Freitag in Neu-Delhi. Indien sei bereit, bei Friedensbemühungen zu unterstützen.

Aufregung um Ex-Soldaten mit Identitären-Verbindungen

Wien/St. Pölten - Verbindungen mit den Identitären machen der FPÖ weiterhin zu schaffen. In Niederösterreich soll ein ehemaliger Unteroffizier beim Jagdkommando Fuß in der Partei gefasst haben, berichtete der "Kurier" am Freitag. Der Mann soll über mehrere Jahre an Aktionen der Identitären beteiligt gewesen sein, weswegen sich das Bundesheer von ihm trennte. ÖVP und SPÖ nahmen den neuerlichen Fall zum Anlass, um die Freiheitlichen massiv zu kritisieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red