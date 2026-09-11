USA gedenken der Terroropfer 25 Jahre nach 9/11

Washington/New York - Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen haben die USA 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Opfer gedacht. Im Zentrum der Gedenkveranstaltungen standen erneut die Orte, die damals angegriffen wurden: das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington sowie ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf das ein Flugzeug abgestürzt war.

Österreichische Niger-Geisel soll freikommen

Agadez/Wien/Bern - Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der im Jänner 2025 entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

Die FPÖ feiert Jörg Haider

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

ÖFB wird Kandidatur von Infantino nicht unterstützen

Wien - Österreichs Fußball-Bund wird eine neuerliche Kandidatur von Gianni Infantino als Präsident des Weltfußballverbandes nicht unterstützen. Das gab der ÖFB nach der Sitzung seines Aufsichtsrats am Freitagabend bekannt. Als Grund für diese Entscheidung wurden die Entwicklungen bei der FIFA der letzten Wochen und Monate samt "deutlich veränderter Rahmenbedingungen" genannt. Die Vorwürfe seien bisher weder glaubhaft aufgeklärt noch entkräftet worden, hieß es in einer Mitteilung.

Putin fordert neue Plattform für globales Wachstum

Neu-Delhi - Russland fordert den Aufbau einer neuen Plattform für globales Wachstum unabhängig von westlichen Regeln. Westliche Konkurrenten versuchten mit allen Mitteln, ihre frühere Führungsrolle zurückzugewinnen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf einem Wirtschaftsforum im Vorfeld des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi. In der indischen Hauptstadt treffen sich am Wochenende die Staaten der BRICS-Gruppe.

Aufregung um Ex-Soldaten mit Identitären-Verbindungen

Wien/St. Pölten - Verbindungen mit den Identitären machen der FPÖ weiterhin zu schaffen. In Niederösterreich soll ein ehemaliger Unteroffizier beim Jagdkommando Fuß in der Partei gefasst haben, berichtete der "Kurier" am Freitag. Der Mann soll über mehrere Jahre an Aktionen der Identitären beteiligt gewesen sein, weswegen sich das Bundesheer von ihm trennte. ÖVP und SPÖ nahmen den neuerlichen Fall zum Anlass, um die Freiheitlichen massiv zu kritisieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red