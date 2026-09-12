USA gedenken der Terroropfer 25 Jahre nach 9/11

Washington/New York - Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen haben die USA 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Opfer gedacht. Im Zentrum der Gedenkveranstaltungen standen erneut die Orte, die damals angegriffen wurden: das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington sowie ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf das ein Flugzeug abgestürzt war.

Vor BRICS-Gipfel: Putin fordert neue Plattform für Wachstum

Neu-Delhi - Russland fordert den Aufbau einer neuen Plattform für globales Wachstum unabhängig von westlichen Regeln. Westliche Konkurrenten versuchten mit allen Mitteln, ihre frühere Führungsrolle zurückzugewinnen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf einem Wirtschaftsforum im Vorfeld des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi. In der indischen Hauptstadt treffen sich am Wochenende die Staaten der BRICS-Gruppe.

Nach Militärübung: Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Seoul/Pjöngjang - Einen Tag nach dem Ende einer Militärübung der Streitkräfte Südkoreas, der USA und Japans hat Nordkorea übereinstimmenden Angaben zufolge erneut mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Geschosse flogen etwa 250 Kilometer weit und stürzten dann ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte berichtete.

Grüne fordern bessere Vorbereitung auf KI-Cyberangriffe

Wien - Angesichts in jüngster Zeit bekannt gewordener Sicherheitsvorfälle, bei denen Künstliche Intelligenz (KI) "ausgebrochen" ist und unaufgefordert andere Systeme gehackt hat, fordern die Grünen in Österreich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Der grüne Digitalsprecher Süleyman Zorba will demnächst einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen, teilte die Partei der APA mit. Als Vorbild sehen die Grünen ähnliche Forderungen des demokratischen US-Senators Bernie Sanders.

Die FPÖ feiert Jörg Haider

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

Erdogan-Rivale Imamoglu zu zwei Jahren Haft verurteilt

Istanbul/Ankara - Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Ekrem Imamoglu ist in einem umstrittenen Gerichtsverfahren zu 25 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der bereits inhaftierte Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde der Beleidigung eines Staatsbediensteten schuldig gesprochen, berichteten türkische Medien am Freitagabend. Demnach belegte ihn das Gericht auch mit einem politischen Betätigungsverbot: Sollte das Urteil rechtskräftig werden, verliert Imamoglu auch formal sein Amt.

Saudi-Arabien schaltet nach Angriffen wichtige Pipeline ab

Riad - Saudi-Arabien hat die wichtige Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormuz Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, nach Angriffen auf die Leitung in den Regionen Riad und Medina vorsorglich abgeschaltet. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Quelle im Energieministerium mit. Laut Außenministerium gab es mehrere Verletzte bei dem Drohnenangriff, der aus dem Irak gestartet worden sei.

Valerie Pachner gewinnt beim Deutschen Schauspielpreis

Berlin - Valerie Pachner ist beim Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Die 39-jährige Österreicherin erhielt den Preis für ihre Hauptrolle in Adrian Goigingers Spielfilm "Vier minus drei" über eine Frau, die ihren Mann und ihre Kinder bei einem Unfall verliert. Edin Hasanović (34) wurde für die Hauptrolle im ersten Fall "Dunkelheit" des neuen Frankfurter "Tatort"-Ermittlerduos geehrt. Der Preis wurde am Freitagabend in Berlin in acht Kategorien verliehen.

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red