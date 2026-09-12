Die FPÖ feiert Jörg Haider

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

Vor BRICS-Gipfel: Putin fordert neue Plattform für Wachstum

Neu-Delhi - Russland fordert den Aufbau einer neuen Plattform für globales Wachstum unabhängig von westlichen Regeln. Westliche Konkurrenten versuchten mit allen Mitteln, ihre frühere Führungsrolle zurückzugewinnen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf einem Wirtschaftsforum im Vorfeld des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi. In der indischen Hauptstadt treffen sich am Wochenende die Staaten der BRICS-Gruppe.

USA beschränken Schutz für Öltanker in Hormuzstraße zeitlich

Riad/Bagdad - Die USA schränken laut einem Bericht wegen Angriffen des Iran den militärischen Schutz für Tanker in der Seestraße von Hormuz auf bestimmte Zeitfenster ein. Die Schiffe seien aufgefordert worden, die Meerenge am Persischen Golf nur noch zu festgelegten Zeiten zu passieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf E-Mails des US-Marinekoordinationszentrums. Der Schutz aus der Luft sei seit Anfang September auf zwei tägliche Zeitfenster begrenzt.

Erdogan-Rivale Imamoglu zu zwei Jahren Haft verurteilt

Istanbul/Ankara - Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Ekrem Imamoglu ist in einem umstrittenen Gerichtsverfahren zu 25 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der bereits inhaftierte Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde der Beleidigung eines Staatsbediensteten schuldig gesprochen, berichteten türkische Medien am Freitagabend. Demnach belegte ihn das Gericht auch mit einem politischen Betätigungsverbot: Sollte das Urteil rechtskräftig werden, verliert Imamoglu auch formal sein Amt.

Nach Militärübung: Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Seoul/Pjöngjang - Einen Tag nach dem Ende einer Militärübung der Streitkräfte Südkoreas, der USA und Japans hat Nordkorea übereinstimmenden Angaben zufolge erneut mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Geschosse flogen etwa 250 Kilometer weit und stürzten dann ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte berichtete.

Russischer Militärgeheimdienstler hinter Leipziger Drohnen

Frankfurt - Die Ermittlungen zum gescheiterten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle im Osten Deutschlands führen einem Medienbericht zufolge direkt zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Laut der "Welt am Sonntag" benennen geheime Ermittlungsunterlagen einen mutmaßlichen GRU-Mitarbeiter als Logistiker der Operation. Bei dem Verdächtigen handle es sich um eine Person aus Russland, berichtete das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. Er habe die Vorbereitung organisiert.

Grüne fordern bessere Vorbereitung auf KI-Cyberangriffe

Wien - Angesichts in jüngster Zeit bekannt gewordener Sicherheitsvorfälle, bei denen Künstliche Intelligenz (KI) "ausgebrochen" ist und unaufgefordert andere Systeme gehackt hat, fordern die Grünen in Österreich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Der grüne Digitalsprecher Süleyman Zorba will demnächst einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen, teilte die Partei der APA mit. Als Vorbild sehen die Grünen ähnliche Forderungen des demokratischen US-Senators Bernie Sanders.

Bub grub beim Schwammerlsuchen Kiste mit Granaten aus

Frauenstein - Ein achtjähriger Bub hat am Freitag in Frauenstein (Bezirk St. Veit an der Glan) beim Schwammerlsuchen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Laut einer Mitteilung der Polizei entdeckte er eine Munitionskiste. Er grub diese aus und trug sie zu seinem 41-jährigen Vater, der mit ihm unterwegs war. Dieser nahm sie mit nach Hause. Dort rief der Mann dann die Polizei, die sechs Granaten in der Kiste vorfand.

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red