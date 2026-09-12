Die FPÖ feiert Jörg Haider

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

Saudische Ölexporte zu Wasser und zu Land massiv unter Druck

Riad/Teheran - Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten setzt den weltgrößten Ölexporteur Saudi-Arabien massiv unter Druck. Nach der iranischen Blockade der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten. Eine daraus folgende zusätzliche Reduzierung saudischer Exporte könnte den Ölpreis und damit die Benzinpreise weiter steigen lassen.

USA beschränken Schutz für Öltanker in Hormuzstraße zeitlich

Riad/Bagdad - Die USA schränken laut einem Bericht wegen Angriffen des Iran den militärischen Schutz für Tanker in der Seestraße von Hormuz auf bestimmte Zeitfenster ein. Die Schiffe seien aufgefordert worden, die Meerenge am Persischen Golf nur noch zu festgelegten Zeiten zu passieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf E-Mails des US-Marinekoordinationszentrums. Der Schutz aus der Luft sei seit Anfang September auf zwei tägliche Zeitfenster begrenzt.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Saporischschja/Odessa/Krywyj Rih - Bei russischen Angriffen sind in der Nacht auf Samstag mindestens drei Menschen in der Ukraine getötet worden. In Saporischschja kamen nach Behördenangaben eine Frau und ein Mann bei einem Drohnenangriff in einem Wohngebiet ums Leben. Mindestens eine weitere Person wurde demnach verletzt. Auch in der Großstadt Krywyj Rih wurde laut dem Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, ein Mensch bei einem Angriff auf einen Betrieb getötet. Zwei weitere seien verletzt.

Erdogan-Rivale Imamoglu zu zwei Jahren Haft verurteilt

Istanbul/Ankara - Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Ekrem Imamoglu ist in einem umstrittenen Gerichtsverfahren zu 25 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der bereits inhaftierte Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde der Beleidigung eines Staatsbediensteten schuldig gesprochen, berichteten türkische Medien am Freitagabend. Demnach belegte ihn das Gericht auch mit einem politischen Betätigungsverbot: Sollte das Urteil rechtskräftig werden, verliert Imamoglu auch formal sein Amt.

Bub grub beim Schwammerlsuchen Kiste mit Granaten aus

Frauenstein - Ein achtjähriger Bub hat am Freitag in Frauenstein (Bezirk St. Veit an der Glan) beim Schwammerlsuchen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Laut einer Mitteilung der Polizei entdeckte er eine Munitionskiste. Er grub diese aus und trug sie zu seinem 41-jährigen Vater, der mit ihm unterwegs war. Dieser nahm sie mit nach Hause. Dort rief der Mann dann die Polizei, die sechs Granaten in der Kiste vorfand.

Russischer Militärgeheimdienstler hinter Leipziger Drohnen

Frankfurt - Die Ermittlungen zum gescheiterten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle im Osten Deutschlands führen einem Medienbericht zufolge direkt zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Laut der "Welt am Sonntag" benennen geheime Ermittlungsunterlagen einen mutmaßlichen GRU-Mitarbeiter als Logistiker der Operation. Bei dem Verdächtigen handle es sich um eine Person aus Russland, berichtete das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. Er habe die Vorbereitung organisiert.

US-Präsident Donald Trump in Irland

Dublin/Washington - US-Präsident Donald Trump freut sich nach Angaben des irischen Vize-Regierungschefs Simon Harris "sehr" auf seinen Golfplatz an der Westküste Irlands. "Er ist ein Mann, der Golf offensichtlich liebt, und er ist sehr stolz auf sein Resort in Doonbeg und freut sich darauf, dorthin zu fahren", sagte Harris am Samstag dem Sender RT�, nachdem er Trump in der Früh auf dem Flugfeld in Dublin zu dessen zweitägigen Besuch mit teils auch offiziellen politischen Terminen begrüßt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red